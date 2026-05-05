Қоғам

Қазақстанда электр энергиясы қаншалықты қымбаттайды

05.05.2026 12:17
2026 жылғы 5 мамырда өткен Үкімет брифингінде Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов электр энергиясы тарифтерінің ықтимал өсуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол энергия өндіруші ұйымдардың қарызы қарапайым тұтынушылар үшін тарифтің өсуіне белгілі бір деңгейде әсер ететінін растады. Алайда бұл негізгі фактор емес екенін атап өтті.

"Негізінен бұл – газбен жұмыс істейтін станциялар. Өткен жылдың екінші жартысында газ бағасының өсуіне байланысты осындай қарыздар пайда болды. Әрине, олар болашақта тарифтер есебінен өтеледі. Бірақ отын шығындары басты рөл атқармайды, негізгі шығындар – жөндеу жұмыстары мен жалақы. Қазір біз өтінімдерді қарастырып жатырмыз, менің ойымша, бұл айтарлықтай әсер етпейді, орта есеппен тарифтің соңғы құнына 4–5% шамасында ғана ықпал етуі мүмкін. Кәсіпорындардың шығындары өсіп жатыр, оларды жабу қажет. Мысалы, МАЭК кәсіпорны жылумен және сумен жабдықтаумен де айналысады, сондықтан қарыздар әртүрлі қызмет түрлері бойынша бөлінеді", – деді Есімханов.

Журналистер тарифтердің нақты қашан өсетінін де сұрады.

"Бұл ертеңнен бастап бірден болады деген сөз емес. Бұл – алдағы бірнеше айдың мәселесі", – деп нақтылады спикер.

Бұған дейін Қазақстанда энергия өндіруші ұйымдардың қарызы 37 млрд теңгеден асқанын жазғанбыз.

