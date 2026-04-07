Сәуірден бастап тарифтерге мораторий тоқтады – электр энергиясы қымбаттауы мүмкін
Фото: unsplash
2026 жылғы 7 сәуірде Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов Үкіметтегі брифингте биыл электр энергиясының бағасы қымбаттауы мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сәуір айынан бастап Қазақстанда тарифтерге мораторий тоқтатылды.
"Мүмкін, екінші тоқсанның соңына қарай кейбір өзгерістер болады. Біз электр энергиясын өндіру тарифін реттейміз. Бағаларға өтініштер өткен жылы да, қазір де түсіп жатыр", – деді вице-министр.
Оның айтуынша, тарифті көтеруге сұраныс негізінен жалақыны арттыру және кейбір басқа шығындардың өсуіне байланысты.
"Басқа шығындар да артты. Мысалы, газ бағасы көтерілді – станция тарифіне газ шығындарының бір бөлігі әлі есепке алынбаған, кей бағыттарда шығынның жоғарылығы байқалады. Сол сияқты, ТЭЦ үшін су бағасы екі есеге өсті. Біз осы шығындарды өз құзыретіміз шегінде тексеріп жатырмыз. Көмір бағасы көтерілді деген ақпарат болса да, "Богатырь Комир" компаниясында көмір бағасы өзгермегенін білетіндіктен, бұл мәліметті есепке алмаймыз", – деп нақтылады спикер.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
