Қазақстанда жанармай бағасы қымбаттауы мүмкін бе
2026 жылғы 7 сәуірде Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов Үкіметтегі баспасөз мәслихатында Қазақстандағы жанармай бағасының болашағы туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер бензин (АИ-92) мен дизель отынына мораторий аяқталғаннан кейін бағалардың қалай өзгеретінін сұрады.
"Мен сенімдімін, жанармай бағасында кенеттен өсу болмайды. Мүмкін нарықтық деңгейде аздап өсу болуы мүмкін, бірақ көршілес елдерде бұл отын түрлері әлдеқайда қымбат екенін көріп отырсыздар. Сондықтан баға біртіндеп ғана көтеріледі, кенеттен секіру болмайды", – деді Сунғат Есімханов.
2026 жылғы 1 сәуірден бастап Қазақстанда АИ-92 бензині мен дизель отынына мораторий тоқтатылды. Ол 2025 жылғы 16 қазаннан бері қолданылып келген.
Сондай-ақ сәуірден бастап тарифтерге мораторий де тоқтатылды – бұл соңғы айларда бағаның өсуін тікелей тежеп келген шара.
Оқи отырыңыз
