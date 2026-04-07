#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда жанармай бағасы қымбаттауы мүмкін бе

07.04.2026 13:01 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 7 сәуірде Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов Үкіметтегі баспасөз мәслихатында Қазақстандағы жанармай бағасының болашағы туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер бензин (АИ-92) мен дизель отынына мораторий аяқталғаннан кейін бағалардың қалай өзгеретінін сұрады.

"Мен сенімдімін, жанармай бағасында кенеттен өсу болмайды. Мүмкін нарықтық деңгейде аздап өсу болуы мүмкін, бірақ көршілес елдерде бұл отын түрлері әлдеқайда қымбат екенін көріп отырсыздар. Сондықтан баға біртіндеп ғана көтеріледі, кенеттен секіру болмайды", – деді Сунғат Есімханов.

2026 жылғы 1 сәуірден бастап Қазақстанда АИ-92 бензині мен дизель отынына мораторий тоқтатылды. Ол 2025 жылғы 16 қазаннан бері қолданылып келген.

Сондай-ақ сәуірден бастап тарифтерге мораторий де тоқтатылды – бұл соңғы айларда бағаның өсуін тікелей тежеп келген шара.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда көмір бағасы біртіндеп қымбаттайды
13:18, Бүгін
12:29, Бүгін
15:33, 22 қазан 2025
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
17:17, Бүгін
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
17:12, Бүгін
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
17:08, Бүгін
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
16:51, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: