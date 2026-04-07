#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда көмір бағасы біртіндеп қымбаттайды

2026 жылғы 7 сәуірде Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов Үкіметтегі брифингте мемлекеттік жоспарларға байланысты көмір бағасының өсуі мүмкін екенін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Вице-министрдің айтуынша, көмір бағасы өседі, бірақ бұл біртіндеп жүзеге асады.

"Биыл қыс мезгілінде баға өсуі күтілмейді. Себебі көмір тұтыну биыл бірден артып кетпейді, ол біртіндеп өседі", – деді Есімханов.

Дегенмен, болашақта баға өсімін толық жоққа шығаруға болмайтынына назар аударды.

"Бүгін көмір өндіретін компаниялардан өндірісті жаңғырту және көлемді арттыру туралы үлкен ақпарат түсті. Бұл шығындар мен инвестицияларға алып келеді, соның нәтижесінде көмір бағасы инфляциялық тұрғыдан өсуі мүмкін. Бірақ ол реттелетін және біртіндеп болады деп ойлаймын", – деп қосты вице-министр.

Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан 2026 жылы шамамен 130 млн тонна көмір өндіруді жоспарлап отырғанын хабарлаған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда ЖЭО құрылысы кімнің есебінен жүргізіледі
15:08, Бүгін
Қазақстанда ЖЭО құрылысы кімнің есебінен жүргізіледі
Қазақстанда жанармай бағасы қымбаттауы мүмкін бе
13:01, Бүгін
Қазақстанда жанармай бағасы қымбаттауы мүмкін бе
Сәуірден бастап тарифтерге мораторий тоқтады – электр энергиясы қымбаттауы мүмкін
12:29, Бүгін
Сәуірден бастап тарифтерге мораторий тоқтады – электр энергиясы қымбаттауы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
17:17, Бүгін
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
17:12, Бүгін
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
17:08, Бүгін
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
16:51, Бүгін
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: