#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Қоғам

Қазақстанда ЖЭО құрылысы кімнің есебінен жүргізіледі

Фото: akorda.kz
2026 жылғы 7 сәуірде Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов Үкімет кулуарында Қазақстанда жылу электр орталықтарын (ЖЭО) салу қалай қаржыландырылатынын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер Энергетика министрлігінің Қазақстанда үш жаңа ЖЭО салу мәселесінде ресейлік қаржыландырудан түбегейлі бас тартқан-тартпағанын сұрады.

"Иә. Үш ЖЭО-ның құрылысы "Самұрық-Энерго" АҚ-ға тапсырылды. EPC-келісімшарттар жасалды, олардың аясында ресейлік мердігерлер жоқ. Құрылысты қазақстандық компаниялар жүргізеді. Көкшетау ЖЭО-сының құны шамамен 350 млрд теңге, ал Семей мен Өскемендегі екі ЖЭО-ның құны шамамен 400 млрд теңгені құрайды, себебі олардың қуаты жоғары", – деді Сунғат Есімханов.

Сондай-ақ, оның айтуынша, жалпы қуаты 2,5 ГВт болатын 11 қолданыстағы энергия көзін жаңғырту бюджет қаражаты есебінен емес, қарыз қаражаттарын тарту арқылы жүзеге асырылады.

Бұған дейін Сунғат Есімханов Павлодардағы ЖЭО-2-нің алдағы тағдыры туралы да пікір білдірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
16:19, Бүгін
Қазақстанда жыл соңына дейін 10 көмір кен орны бойынша аукцион өткізіледі
13:18, Бүгін
Қазақстанда көмір бағасы біртіндеп қымбаттайды
12:29, Бүгін
Сәуірден бастап тарифтерге мораторий тоқтады – электр энергиясы қымбаттауы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
17:17, Бүгін
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
17:12, Бүгін
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
17:08, Бүгін
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
16:51, Бүгін
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: