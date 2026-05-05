#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.53
543.73
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.53
543.73
6.15
Қоғам

Қазақстанда энергия өндіруші ұйымдардың қарызы 37 млрд теңгеден асты

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов 2026 жылғы 5 мамырда Үкімет отырысында энергия өндіруші ұйымдардың отын бойынша қарызы туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол бұл мәселені маңызды әрі өзекті деп атап өтті.

"Энергия өндіруші ұйымдардың "QazaqGaz Aimaq" АҚ алдындағы берешегі 37,7 млрд теңгені құрайды", – деді Есімханов.

Вице-министрдің айтуынша, электр энергиясын өндірудің ең жоғары көрсеткіші 2025 жылдың желтоқсан айында тіркеліп, 17 273 МВт-ты құраған. Бұл өткен кезеңмен салыстырғанда 7%-ға жоғары.

Сонымен қатар жылу желілеріндегі температуралық кестені сақтамау жағдайлары үш есеге азайған.

Бұған дейін Есімханов жаңа жылыту маусымынан өту үшін қажет көмір көлемі туралы да айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда электр энергиясы қаншалықты қымбаттайды
12:17, Бүгін
Қазақстанда электр энергиясы қаншалықты қымбаттайды
Қазақстанда жанармай бағасы қымбаттауы мүмкін бе
13:01, 07 сәуір 2026
Қазақстанда жанармай бағасы қымбаттауы мүмкін бе
Қазақстанда ЖЭО құрылысы кімнің есебінен жүргізіледі
15:08, 07 сәуір 2026
Қазақстанда ЖЭО құрылысы кімнің есебінен жүргізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Кайсар" опубликовал видео голов в ворота "Кайрата" перед очной встречей в КПЛ
15:22, Бүгін
"Кайсар" опубликовал видео голов в ворота "Кайрата" перед очной встречей в КПЛ
"Ешь больше бешбармака": узбекский боец обратился к звезде казахского бокса
15:10, Бүгін
"Ешь больше бешбармака": узбекский боец обратился к звезде казахского бокса
Всего четверых штангистов отправляет Казахстан на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
14:48, Бүгін
Всего четверых штангистов отправляет Казахстан на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
"Барыс" подпишет контракт с перспективным казахстанским хоккеистом
14:35, Бүгін
"Барыс" подпишет контракт с перспективным казахстанским хоккеистом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: