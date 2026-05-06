Қоғам

Мүгедектікке қатысты 100-ден астам жалған құжат жасалғаны анықталды

06.05.2026 10:27
Мүгедектікті тағайындау кезінде медициналық құжаттарды қолдан жасаудың 167 дерегі тіркелді. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады.

Тексеру нәтижесінде, кей дәрігерлердің әртүрлі науқастарға бірдей мазмұндағы құжаттарды көшіріп пайдаланғаны анықталды.

Кей жағдайларда тек науқастың аты-жөні мен тексеру күні өзгертіліп, қалған мәліметтер сол күйі қалдырылған. Қазірдің өзінде 73 адамға қатысты қайта тексеру жүргізілді, деп жазады qazaqstan.tv.

Күмәнді жағдайлар бойынша төлемдер уақытша тоқтатылып, заңбұзушылық расталса, мүгедектік туралы шешімдер қайта қаралады.

"Медициналық құжаттарды қолдан жасау белгілері бар 167 факт анықталды. Олар Түркістан, Алматы, Атырау, Маңғыстау, Жетісу, Қызылорда облыстары, Алматы және Шымкент қалаларында тіркелген. Барлық материалдар тиісті процессуалдық шешімдер қабылдау үшін құқық қорғау органдарына жолданды. Бұл бағыттағы жұмыстар әрі қарай жалғасады." Мирас Ғабдолхайұлы, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі комитет төрағасының орынбасары
Айгерим Тарина
