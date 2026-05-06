#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Қоғам

Қазақстанда ҰОС ардагерлерінің әрқайсысы 10 мың доллардан астам қаражат алды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 11:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне көрсетілген біржолғы материалдық көмектің көлемі туралы толық ақпарат берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның 2026 жылғы 6 мамырдағы мәліметіне сәйкес, Жеңістің 81 жылдығын мерекелеу аясында елде тұратын Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне 5 миллион теңгеден (10 мың АҚШ долларынан астам) біржолғы төлем жасалған.

"Жалпы алғанда, әкімдіктер тарапынан берілген мерекелік төлемдер 32,9 мың адамды қамтыды. Олардың қатарында ҰОС ардагерлері, сондай-ақ Жеңіске үлес қосқан өзге де азаматтар бар (тыл еңбеккерлері, қаза тапқан жауынгерлердің жесірлері, жарақат, контузия немесе мертігу салдарынан қайтыс болған мүгедектігі бар адамдардың жұбайлары және т.б.)." Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Сонымен қатар республикалық бюджет есебінен зейнетақы және өзге де әлеуметтік төлемдер көлемі жыл сайын артып келеді. 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша ҰОС қатысушыларының ай сайынғы жиынтық төлемі (зейнетақыны ескергенде) орта есеппен шамамен 290 мың теңгені құрайды. Ал ҰОС кезеңінде мүгедектік алған азаматтар үшін бұл көрсеткіш 300 мың теңгеден астам соманы құрайды.

"Қаржылай көмектен бөлек, ардагерлерді қолдаудың бірыңғай жүйесі қалыптасқан. Атап айтқанда, оларға тегін шипажайлық-курорттық емдеу, мамандандырылған госпитальдарда білікті медициналық көмек, тұрғын үймен қамтамасыз ету және өзге де қолдау шаралары ұсынылады." Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Сонымен қатар жергілікті деңгейде әкімдіктер тарапынан қосымша көмек көрсетіледі: тұрғын үйлерді жөндеу, дәрі-дәрмекпен, отынмен, азық-түлік жиынтықтарымен қамтамасыз ету және басқа да қолдау түрлері қарастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бәрі де Жеңіс үшін еді: Шымкенттік тыл еңбеккері соғыс жылдарындағы күндерді еске алды
11:47, Бүгін
Бәрі де Жеңіс үшін еді: Шымкенттік тыл еңбеккері соғыс жылдарындағы күндерді еске алды
Қазақстандағы ҰОС ардагерлеріне қандай төлемдер төленеді
14:06, 05 мамыр 2025
Қазақстандағы ҰОС ардагерлеріне қандай төлемдер төленеді
Табысы төмен отбасыларға 432 500 теңге біржолғы төлем берілетіні рас па
19:21, 26 ақпан 2026
Табысы төмен отбасыларға 432 500 теңге біржолғы төлем берілетіні рас па
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Cенсация: Елдос Сметов возвращается на татами в Астане и подготовил сюрприз
12:53, Бүгін
Cенсация: Елдос Сметов возвращается на татами в Астане и подготовил сюрприз
Разгромное поражение зафиксировано в бою казахстанца с индийцем на ЧА в Ташкенте
12:51, Бүгін
Разгромное поражение зафиксировано в бою казахстанца с индийцем на ЧА в Ташкенте
Стала известна дата и время начала матча Юлии Путинцевой на "тысячнике" в Риме
12:46, Бүгін
Стала известна дата и время начала матча Юлии Путинцевой на "тысячнике" в Риме
20 лет назад Головкин дебютировал в профессиональном боксе: шоу оказалось скандальным
12:44, Бүгін
20 лет назад Головкин дебютировал в профессиональном боксе: шоу оказалось скандальным
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: