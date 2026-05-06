Ауыл шаруашылығы министрлігі БҚО-дағы мал мен киіктің қырылуына қатысты пікір білдірді
Фото: wikimedia/Pavel Chekanov
2026 жылғы 6 мамырда Мәжіліс кулуарында Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов Батыс Қазақстан облысындағы мал мен киіктің қырылуына қатысты түсініктеме беріп, аурудың үй жануарларына жұғу ықтималдығы туралы сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол ақбөкен мен малдың қырылу фактілері тіркелгенін растады.
"Қазіргі уақытта сол жерде Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің мамандар тобы жұмыс істеп жатыр. Бұған дейін оқиға орнында облыс әкімдігі мен ветеринарлық қызметтер жұмыс істеді. Қазір тексеру жұмыстары жүргізілуде. Алдын ала кейбір малға пастереллез диагнозы қойылды. Қазір сынамалар алынды, жақын арада нәтижелерін күтіп отырмыз. Тағы да қайталап айтамын: жағдай тұрақты. Біздің қызметкерлер мен ветеринар мамандар сол жерде жұмыс істеп жатыр, малдың жаппай қырылуына қатысты қауіп жоқ", – деді Азат Сұлтанов.
Журналистер үй жануарларына пастереллездің киіктерден жұғуы мүмкін бе және бұл жағдай олардың санын реттеу туралы шешімге әсер ете ме деген сұрақ қойды.
"Бұл жерде инфекцияның таралуы тек киіктерге байланысты емес. Себептері әлі анықталып жатыр. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы жануарларын жоспарлы вакцинациялау жүргізілуде. Жағдай тіркелді. Киіктердің санын реттеу, ату және реттеу тәсілдері Экология министрлігінің құзыретіне жатады. Өз кезегінде Ауыл шаруашылығы министрлігі қауіпсіз сою, етті жеткізу және оны белгілі бір ет комбинаттарында өңдеу шараларына қатысады. Өңірлердің әкімдіктерімен бірлесіп, осы нысандардағы ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз. Киіктерден үй жануарларына ауру жұқты деген дерек құжат жүзінде тіркелген жоқ. Әкімдіктердің ветеринарлық қызметтері тіркеген табылған өлекселер табиғи өлім жағдайларына жатады. Ішінара аурудан болған жағдайлар бар, қазір тексеру жүріп жатыр. Қандай да бір жаппай ауру таралуы жоқ", – деп толықтырды ол.
