Қазақстанда шетелдік мамандарды тартудың жаңа тетіктері әзірленді
Бұл туралы 2026 жылы 6 мамырда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің (ЕХӘҚМ) баспасөз қызметі хабарлады:
"Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон заңнамасын кешенді жаңартуды көздейтін заң жобасын әзірледі. Құжат еңбек нарығының нақты қажеттіліктерін ескере отырып, сұранысқа ие мамандарды мақсатты түрде тарту тетігін енгізеді. Негізгі жаңашылдықтардың бірі – Үкімет бекітетін басым мамандықтар тізбесін қалыптастыру. Оған қазіргі уақытта кадр тапшылығы айқын байқалатын ақпараттық технологиялар, денсаулық сақтау, білім беру және мәдениет салаларындағы мамандар енгізіледі деп күтілуде".
Заң жобасы сондай-ақ жұмыс берушілердің шақыруы бойынша шетелдік мамандарды тартудың ашық әрі түсінікті шарттарын айқындайды.
"Бұдан бөлек, Қазақстанда жұмыс істеу және өмір сүру үшін бәсекеге қабілетті жағдайлар қалыптастыруға ерекше назар аударылған. Атап айтқанда, "Алтын Visa" бағдарламасының мүмкіндіктері кеңейтілуде. Шетелдік мамандар белгіленген еңбек өтілінен кейін ұзақ мерзімді резидент мәртебесін (Resident ID) алуға үміткер бола алады. Бұл мәртебе бірқатар маңызды артықшылықтарға жол ашады. Олардың қатарында салықтық жеңілдіктер, қаржылық қызметтерге қол жеткізу, денсаулық сақтау мен білім беру салаларындағы кеңейтілген мүмкіндіктер, сондай-ақ квоталық шектеулерсіз жұмыс істеу құқығы бар". ҚР ЕХӘҚМ баспасөз қызметі
Аталған нормаларды іске асыру, ең алдымен, шетелдік мамандарды тарту арқылы қазақстандық кадрларға білім мен тәжірибе беруді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бұл шаралар кадр тапшылығын азайтуға, технологиялық дамуды жеделдетуге, еңбек өнімділігін арттыруға және жалпы экономикалық өсімге оң әсер етуге мүмкіндік береді.
"Ұзақ мерзімді перспективада мұндай қадамдар Қазақстанның білікті мамандар мен озық технологияларды тартатын өңірлік орталыққа айналуына ықпал етуі мүмкін. Қазіргі уақытта заң жобасы мемлекеттік органдар арасында келісу рәсімінен өтуде". ҚР ЕХӘҚМ баспасөз қызметі
Сонымен қатар Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі сұранысқа ие мамандықтар тізбесін 51-ден 174-ке дейін кеңейту бағытында жұмыс жүргізуде. Аталған тізбе Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін болады.
Тізімге атом өнеркәсібі, энергетика, биотехнология және геномдық медицина, денсаулық сақтау, ядролық энергетика, су ресурстары мен ирригация сияқты салалардағы мамандықтар енгізіледі.
Қабылданатын шаралар Қазақстанның жаһандық деңгейде білікті үшін бәсекедегі позициясын нығайтып, экономиканың негізгі салаларына білікті мамандар ағынын қамтамасыз етеді деп күтілуде.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елге жоғары білікті мамандарды, инвесторларды және таланттарды тартуға бағытталған "Көші-қон саясатын жетілдіру шаралары туралы" жарлыққа қол қойғаны, аталған құжат ауқымды цифрлық реформаны көздейтіні хабарланған.