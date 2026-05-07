Қарағандыда есептен шығарылған жолаушы вагондары жанып кетті
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
6 мамыр күні күндіз Қарағанды қаласындағы Новоселов көшесінде үш теміржол вагоны толығымен жанып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, вагондар жекеменшік көлік компаниясының аумағында тұрған. Бір-біріне тіркелген есептен шығарылған үш вагонның ішкі жабдықтары толықтай отқа оранған.
Өрттің жалпы аумағы 120 шаршы метрді құрады. Оқиға салдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.
Сондай-ақ 6 мамыр күні Жамбыл облысында полицейлер ара ұялары тиелген жүк көлігіндегі өртті сөндіруге көмектесті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript