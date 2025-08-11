Ташкентте ірі базар толығымен жанып кетті
Сурет: Telegram/oblakouz
Бүгін, 11 тамызда, түнде Өзбекстанның астанасы Ташкентте алапат өрттің салдарынан "Уч Кахрамон" базары толығымен жанып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oblakouz Telegram-арнасының мәліметінше, өрт 02:22-де басталған. Оқиға орнына өрт сөндірушілер жеті минуттан кейін келген, тілсіз жауды ауыздықтауға 10 экипаж атсалысқан.
Қызыл жалын 03:24-ке дейін сөндірілген, ал толықтай 04:46-да өшірілді.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметіне сәйкес, зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда.
