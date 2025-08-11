#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Әлем

Ташкентте ірі базар толығымен жанып кетті

Ташкентте ірі базар толығымен жанып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 12:33 Сурет: Telegram/oblakouz
Бүгін, 11 тамызда, түнде Өзбекстанның астанасы Ташкентте алапат өрттің салдарынан "Уч Кахрамон" базары толығымен жанып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oblakouz Telegram-арнасының мәліметінше, өрт 02:22-де басталған. Оқиға орнына өрт сөндірушілер жеті минуттан кейін келген, тілсіз жауды ауыздықтауға 10 экипаж атсалысқан.

Қызыл жалын 03:24-ке дейін сөндірілген, ал толықтай 04:46-да өшірілді.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметіне сәйкес, зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда.

Бұған дейін Түркияда жойқын жер сілкінісі болғандығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ердоған Түркиядағы жер сілкінісінен зардап шеккендерге көңіл айтты
Әлем
11:37, Бүгін
Ердоған Түркиядағы жер сілкінісінен зардап шеккендерге көңіл айтты
Франция мерекелер санын қысқартып, 4 миллиард еуро үнемдеуді жоспарлап отыр
Әлем
10:59, Бүгін
Франция мерекелер санын қысқартып, 4 миллиард еуро үнемдеуді жоспарлап отыр
Түркияда жойқын жер сілкінісі болды
Әлем
10:48, Бүгін
Түркияда жойқын жер сілкінісі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: