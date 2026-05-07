#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Робоиттер, дрондар және ашық аспан астындағы марштар: Астанада 7 мамыр күні ауқымды плац-концерт өтті

Астанада Отан қорғаушылар күні Қазақ елі монументі алаңында ауқымды плац-концерт өтті. Мерекелік іс-шараға елорда тұрғындары мен қонақтары көптеп жиналды, деп хабарлайды әкімдіктің ресми сайты., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 16:38 Сурет: Астана қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Астанада Отан қорғаушылар күні Қазақ елі монументі алаңында ауқымды плац-концерт өтті. Мерекелік іс-шараға елорда тұрғындары мен қонақтары көптеп жиналды, деп хабарлайды әкімдіктің ресми сайты.

Таңертеңнен бастап алаңға көрермендер ағылды. Балалы отбасылар, ардагерлер, әскери қызметкерлер мен туристер мерекенің ең әсерлі іс-шараларының бірін тамашалау үшін жиналды.

Бағдарламаның басты бөлігінде біріккен әскери оркестрлер мен салтанатты саптық топтар өнер көрсетті.

Әскери марштардың әуенімен Құрмет қарауылы ротасының синхронды дефилесі ұйымдастырылды. Әскери қызметшілер қару-жарақты шебер айналдыру, қозғалыс кезіндегі қайта сапқа тұру және мінсіз үйлесімділік секілді күрделі саптық элементтерді көрсетті. Көрермендер әр нөмірді зор қошеметпен қарсы алды.

Мерекелік көңіл күйді күштік құрылымдардың музыкалық ұжымдары одан әрі жандандыра түсті. Концертке Қазақстан Қарулы күштерінің Ұлттық әскери-патриоттық орталығының, Мемлекеттік күзет қызметінің, Ұлттық ұлан мен ҰҚК Шекара қызметінің оркестрлері қатысты.

Классикалық әскери марштар қазақ халқының әндерін заманауи форматта орындады, ал көрермендер таныс әуендерді бірге шырқады.

Алаң бойында ұйымдастырылған әскери техника мен қару-жарақ көрмесі де көпшіліктің ерекше қызығушылығын тудырды.

Әсіресе заманауи роботтандырылған жүйелер қойылған аймақ келушілердің назарын аударды. Мұнда Төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары өрт пен төтенше жағдайларда қолданылатын төрт аяқты Unitree B2 Fire роботтық платформасының мүмкіндіктерін көрсетті.

"Робоит" алаң ішінде қозғалып, операторлардың командаларын орындап, ең көп суретке түскен экспонаттардың біріне айналды.

Сонымен қатар келушілерге барлау, мониторинг және іздестіру-құтқару жұмысында қолданылатын жаңа буындағы ұшқышсыз ұшу аппараттары таныстырылды. Балалар операторлардың жұмысын қызығушылықпен бақыласа, ересектер заманауи техниканың мүмкіндіктері жайлы сұрақтарын қойды.

Алаң маңына броньды техникалар мен күштік құрылымдардың арнайы көліктері де қойылды. Кейбір техникалар келушілер үшін ашық болды. Қала тұрғындары олардың ішіне кіріп, суретке түсіп, әскери қызметкерлермен тілдесе алды. Көптеген отбасы үшін бағдарламаның осы бөлігі ерекше әсер қалдырды.

"Бүгінде бұл жай ғана парад немесе концерт емес. Бұл – армияның қаншалықты заманауи, мобильді әрі технологиялық деңгейге көтерілгенінің көрінісі. Ең бастысы, жастар мұны өз көзімен көре алады", – деді Қазақстан Қарулы күштерінің ардагерлерінің бірі.

Мерекелік плац-концерт біріккен оркестрдің патриоттық шығармаларды орындауымен аяқталды. Қорытынды аккордтардан кейін де көрермендер тарамай, техника жанында суретке түсіп, алған әсерлерімен бөлісіп жүрді.

Көптеген астаналық үшін бұл күн мерекелік бағдарламаның бір бөлігі ғана емес, армия мен қоғамның бірлігін айшықтайтын ерекше символға айналды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда Отан қорғаушы күніне арналған концерт өтті
17:00, 06 мамыр 2024
Алматыда Отан қорғаушы күніне арналған концерт өтті
Астанада 7 және 9 мамыр мерекелеріне орай қандай іс-шаралар жоспарланған - тізім
15:11, 06 мамыр 2025
Астанада 7 және 9 мамыр мерекелеріне орай қандай іс-шаралар жоспарланған - тізім
Алматылықтар Наурызды ауқымды театрландырылған концерт және "болашақ киіз үйлерімен" қарсы алды
17:02, 21 наурыз 2026
Алматылықтар Наурызды ауқымды театрландырылған концерт және "болашақ киіз үйлерімен" қарсы алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
21:29, Бүгін
Сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
"Весь народ приглашён, вход бесплатный": Трамп - о турнире UFC в Белом доме
21:15, Бүгін
"Весь народ приглашён, вход бесплатный": Трамп - о турнире UFC в Белом доме
Хамзат Чимаев сообщил, когда надеется провести следующий бой в UFC
20:37, Бүгін
Хамзат Чимаев сообщил, когда надеется провести следующий бой в UFC
Казахстан нокаутом в первом раунде выиграл медаль чемпионата Азии по боксу (видео)
20:05, Бүгін
Казахстан нокаутом в первом раунде выиграл медаль чемпионата Азии по боксу (видео)
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: