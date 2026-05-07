Робоиттер, дрондар және ашық аспан астындағы марштар: Астанада 7 мамыр күні ауқымды плац-концерт өтті
Таңертеңнен бастап алаңға көрермендер ағылды. Балалы отбасылар, ардагерлер, әскери қызметкерлер мен туристер мерекенің ең әсерлі іс-шараларының бірін тамашалау үшін жиналды.
Бағдарламаның басты бөлігінде біріккен әскери оркестрлер мен салтанатты саптық топтар өнер көрсетті.
Әскери марштардың әуенімен Құрмет қарауылы ротасының синхронды дефилесі ұйымдастырылды. Әскери қызметшілер қару-жарақты шебер айналдыру, қозғалыс кезіндегі қайта сапқа тұру және мінсіз үйлесімділік секілді күрделі саптық элементтерді көрсетті. Көрермендер әр нөмірді зор қошеметпен қарсы алды.
Мерекелік көңіл күйді күштік құрылымдардың музыкалық ұжымдары одан әрі жандандыра түсті. Концертке Қазақстан Қарулы күштерінің Ұлттық әскери-патриоттық орталығының, Мемлекеттік күзет қызметінің, Ұлттық ұлан мен ҰҚК Шекара қызметінің оркестрлері қатысты.
Классикалық әскери марштар қазақ халқының әндерін заманауи форматта орындады, ал көрермендер таныс әуендерді бірге шырқады.
Алаң бойында ұйымдастырылған әскери техника мен қару-жарақ көрмесі де көпшіліктің ерекше қызығушылығын тудырды.
Әсіресе заманауи роботтандырылған жүйелер қойылған аймақ келушілердің назарын аударды. Мұнда Төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары өрт пен төтенше жағдайларда қолданылатын төрт аяқты Unitree B2 Fire роботтық платформасының мүмкіндіктерін көрсетті.
"Робоит" алаң ішінде қозғалып, операторлардың командаларын орындап, ең көп суретке түскен экспонаттардың біріне айналды.
Сонымен қатар келушілерге барлау, мониторинг және іздестіру-құтқару жұмысында қолданылатын жаңа буындағы ұшқышсыз ұшу аппараттары таныстырылды. Балалар операторлардың жұмысын қызығушылықпен бақыласа, ересектер заманауи техниканың мүмкіндіктері жайлы сұрақтарын қойды.
Алаң маңына броньды техникалар мен күштік құрылымдардың арнайы көліктері де қойылды. Кейбір техникалар келушілер үшін ашық болды. Қала тұрғындары олардың ішіне кіріп, суретке түсіп, әскери қызметкерлермен тілдесе алды. Көптеген отбасы үшін бағдарламаның осы бөлігі ерекше әсер қалдырды.
"Бүгінде бұл жай ғана парад немесе концерт емес. Бұл – армияның қаншалықты заманауи, мобильді әрі технологиялық деңгейге көтерілгенінің көрінісі. Ең бастысы, жастар мұны өз көзімен көре алады", – деді Қазақстан Қарулы күштерінің ардагерлерінің бірі.
Мерекелік плац-концерт біріккен оркестрдің патриоттық шығармаларды орындауымен аяқталды. Қорытынды аккордтардан кейін де көрермендер тарамай, техника жанында суретке түсіп, алған әсерлерімен бөлісіп жүрді.
Көптеген астаналық үшін бұл күн мерекелік бағдарламаның бір бөлігі ғана емес, армия мен қоғамның бірлігін айшықтайтын ерекше символға айналды.