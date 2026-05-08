Жаңа Салық кодексіне енгізілетін өзгерістер қашан қабылданады
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серик Жумангарин жаңа Салық кодексіне қатысты бірқатар түзетулер қазіргі парламент сессиясында қаралатынын, ал кейбір жеке топтама шамамен 50 өзгеріс жаңа Құрылтай құрамына ұсынылатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер түзетулер қазіргі парламент сессиясында қарала ма, әлде тамыздағы сайлаудан кейін жаңа Құрылтай құрамы қарай ма деп нақтылады.
"Қазір Салық кодексіне енгізіліп жатқан түзетулер Конституциядағы өзгерістермен байланысты. Олар осы сессияда қаралады деп ойлаймын, өйткені олар әрі қарай жұмыс істеу үшін қажет. Олар қазірдің өзінде Парламентте жатыр. Сессия маусым айының соңында аяқталады, содан кейін Президенттің қол қоюына жіберіледі", – деді ол.
Сонымен қатар министр қазіргі уақытта шамамен 50 түзетуден тұратын жеке пакет дайындалып жатқанын айтты.
Бұл өзгерістер жаңа Құрылтай құрамына ұсынылып, жыл соңына дейін қабылдануы жоспарланып отыр.
