#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Қоғам

Экономика өскенімен, халықтың табысы артпай отыр - Жұманғарин себебін түсіндіріп берді

Серик Жумангарин, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 15:48 Фото: primeminister.kz
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 8 мамырда Үкіметтегі брифингте экономика өсіп жатса да, неге халық табысы артпайтыны туралы сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, мемлекет бұл мәселені шешу үшін бірқатар шараларды қарастырып жатыр.

"Ең алдымен, бұл – халықты тиімді жұмыспен қамту шаралары. Яғни өндірісті дамыту, нақты секторды несиелеуді кеңейту, жоғары жалақысы бар жаңа жұмыс орындарын құру. Халық табысының шамамен 77 пайызы жалақыдан тұрады. Тағы бір бағыт – әлеуметтік көмекті оңтайландыру. Сонымен қатар біз ең төменгі жалақы мәселесін, бюджет саласы қызметкерлері мен мемлекеттік қызметшілерге қатысты сұрақтарды қарастырып жатырмыз. Ірі компаниялармен тікелей жұмыс істеу, шағын және орта бизнесті қолдау, жалақы қорын заңдастыруды ынталандыру да бар", – деді Жұманғарин.

Министрдің айтуынша, кейбір азаматтар экономикалық өсімді бірден халық табысының өсуімен байланыстырады.

"Шын мәнінде, ол бар, бірақ оның әсері көбіне жылдық кезеңмен көрінеді. Мысалы, 2025 жылы мұнай өндіру көлемі 13,4 пайызға артты. Бірақ сол уақытта мұнай бағасы 14,4 пайызға төмендеді. ЖІӨ өсімі негізінен өндіріс көлемінің артуынан болды. Алайда бұл экономикалық әсер өте аз болып, жалақыға тікелей әсер еткен жоқ", – деп түсіндірді министр.

Бұған дейін Қазақстанда жалақы қорына түсетін қаржылық жүктеме азайтылмайтындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алатау қаласы ерекше мәртебе алды: Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа заңға қол қойды
16:22, Бүгін
Алатау қаласы ерекше мәртебе алды: Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа заңға қол қойды
Жұманғарин газ бағасының көтерілгенін мәлімдеді
15:34, Бүгін
Жұманғарин газ бағасының көтерілгенін мәлімдеді
Жұманғарин Қазақстанда ең төменгі жалақыны көтеру мәселесіне қатысты пікір білдірді
16:18, 13 тамыз 2025
Жұманғарин Қазақстанда ең төменгі жалақыны көтеру мәселесіне қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
21:31, Бүгін
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
21:02, Бүгін
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
20:32, Бүгін
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
20:12, Бүгін
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: