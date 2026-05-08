#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Қазақстанда жалақы қорына түсетін қаржылық жүктеме азайтылмайды

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 14:49 Фото: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 8 мамырда Үкіметтегі брифингте елімізде жалақы қорына түсетін қаржылық жүктеме жайлы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, жалақы қорына түсетін жүктеме екіге бөлінеді: қаржылық және әкімшілік.

"Қазіргі таңда біз әкімшілік жүктемені азайту бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Яғни жұмыс беруші мен қызметкер төлейтін 6-7 түрлі төлемнің орнына бірыңғай төлем енгізгіміз келеді. Бұл әкімшілік шығындарды айтарлықтай оңтайландырады. Мысалы, қосымша бухгалтер ұстаудың қажеті болмауы мүмкін. Бұл уақытты үнемдейді, ал бизнесте уақыт – ақша. Қазір біз осы бағытпен келе жатырмыз", – деді Серик Жұманғарин.

Алайда оның сөзінше, мемлекет әзірге жалақы қорынан алынатын салықтарды азайта алмайды.

"Себебі оны басқа қаржы көздерімен алмастыру қажет болады. Жалақы қорынан түсетін салықтар Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына және Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына түседі. Егер бір жерден қысқартсаң, онда басқа жерде де қысқартуға тура келеді", – деп түсіндірді министр.

Бұған дейін этика талаптарын бұзған депутаттар қалай жазаланатыны белгілі болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жұманғарин газ бағасының көтерілгенін мәлімдеді
15:34, Бүгін
Жұманғарин газ бағасының көтерілгенін мәлімдеді
Жұманғарин ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге көтеру туралы: Барлығы бюджет мүмкіндігіне байланысты болады
14:30, Бүгін
Жұманғарин ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге көтеру туралы: Барлығы бюджет мүмкіндігіне байланысты болады
Қазақстанда әлеуметтік жеңілдіктерді қайта қарау жоспарлануда
16:34, 13 тамыз 2025
Қазақстанда әлеуметтік жеңілдіктерді қайта қарау жоспарлануда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дзюдоист из Узбекистана за один день победил двух казахстанских топов на турнире в Астане
15:27, Бүгін
Дзюдоист из Узбекистана за один день победил двух казахстанских топов на турнире в Астане
"Главное — это уважение": Янник Синнер поддержал идею с бойкотом ТБШ
15:19, Бүгін
"Главное — это уважение": Янник Синнер поддержал идею с бойкотом ТБШ
Гусман Кыргызбаев потерял шанс выиграть медаль на домашнем Grand Slam
15:01, Бүгін
Гусман Кыргызбаев потерял шанс выиграть медаль на домашнем Grand Slam
Монгол за один день "огорчил весь Казахстан" на элитном турнире в Астане
14:45, Бүгін
Монгол за один день "огорчил весь Казахстан" на элитном турнире в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: