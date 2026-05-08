#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Жұманғарин ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге көтеру туралы: Барлығы бюджет мүмкіндігіне байланысты болады

Серик Жумангарин, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 14:30 Фото: primeminister.kz
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 8 мамырда Үкіметтегі брифингте ең төменгі жалақыны (ЕТЖ) 150 мың теңгеге дейін көтеру мәселесі қарастырылып жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер ЕТЖ-ны 150 мың теңгеге дейін бірден көтеру жоспарланып отыр ма, әлде кезең-кезеңімен жүзеге аса ма деген сұрақ қойды. Сондай-ақ бұл өзгеріс ең төменгі жалақыға байланысты басқа төлемдер мен көрсеткіштерге қалай әсер ететіні де сұралды.

Серік Жұманғариннің айтуынша, қазіргі уақытта бұл мәселе арнайы жұмыс тобының қарауында.

"Қазір біз осы мәселемен айналысып жатырмыз. Бұл бойынша арнайы жұмыс тобы жұмыс істеуде. Біріншіден, ең төменгі жалақыны есептеу әдістемесі жеткілікті икемді. Бүгінде ЕТЖ екі негізгі көрсеткішке байланысты есептеледі. Олар – еңбек өнімділігі мен медианалық жалақы. Сонымен қатар, біз ЕТЖ деңгейін реттеу үшін арнайы белгісіздік коэффициентін де енгіздік. Бірақ оны нақты қаншаға көтереміз және жалпы көтереміз бе – бәрі бюджет мүмкіндігіне байланысты болады", – деді министр.

Оның сөзінше, бұл мәселе әлі де пысықталып жатыр. Жақын уақытта нақты жауап берілуі мүмкін, өйткені қазір 2027-2029 жылдарға арналған үш жылдық бюджетті қалыптастыру жұмыстары басталған.

"Әрине, осындай деңгейдегі жалақы алатын азаматтарды қуантқымыз келеді. Бірақ нақты "иә" деп айту үшін барлық есеп дұрыс жүргізілуі қажет. Себебі бұл – бюджеттен қосымша шығын шығаруды талап ететін мәселе", – деді ол.

Бұған дейін ОСК Құрылтай сайлауына кететін шығын туралы пікір білдіргенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жұманғарин газ бағасының көтерілгенін мәлімдеді
15:34, Бүгін
Жұманғарин газ бағасының көтерілгенін мәлімдеді
Жұманғарин Қазақстанда ең төменгі жалақыны көтеру мәселесіне қатысты пікір білдірді
16:18, 13 тамыз 2025
Жұманғарин Қазақстанда ең төменгі жалақыны көтеру мәселесіне қатысты пікір білдірді
Қазақстанда ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге дейін көтеру жоспарлануда
15:50, 14 сәуір 2026
Қазақстанда ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге дейін көтеру жоспарлануда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дзюдоист из Узбекистана за один день победил двух казахстанских топов на турнире в Астане
15:27, Бүгін
Дзюдоист из Узбекистана за один день победил двух казахстанских топов на турнире в Астане
"Главное — это уважение": Янник Синнер поддержал идею с бойкотом ТБШ
15:19, Бүгін
"Главное — это уважение": Янник Синнер поддержал идею с бойкотом ТБШ
Гусман Кыргызбаев потерял шанс выиграть медаль на домашнем Grand Slam
15:01, Бүгін
Гусман Кыргызбаев потерял шанс выиграть медаль на домашнем Grand Slam
Монгол за один день "огорчил весь Казахстан" на элитном турнире в Астане
14:45, Бүгін
Монгол за один день "огорчил весь Казахстан" на элитном турнире в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: