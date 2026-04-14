#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге дейін көтеру жоспарлануда

Фото: Zakon.kz
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин 2026 жылғы 14 сәуірде Үкімет кулуарында ең төменгі жалақы мөлшерін арттыру жоспары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, бұл мәселе қазіргі уақытта министрліктің күн тәртібінде тұр.

"Қазіргі таңда ең төменгі жалақы 85 мың теңгені құрайды, біз оны арттырамыз. Әлемдік тәжірибеде ең төменгі жалақы медианалық жалақының 50 пайызын құрайды. Сондықтан біздің мақсат – ең төменгі жалақыны жақын уақытта 150 мың теңгеге дейін жеткізу", – деді Әмрин.

Сонымен бірге ол нақты мерзімді айта алмады.

"Қазір нақты айта алмаймын, бұл өте күрделі әрі кешенді мәселе. Бәрі бюджеттің мүмкіндігіне байланысты. Биыл жыл соңына қарай түсімдердің қалай болатынын қараймыз. Егер осы динамика сақталса, онда мұндай өзгерісті енгізуге қаржылық мүмкіндік пайда болады", – деп қосты вице-министр.

Бұған дейін елімізде бизнес көлемі өсіп жатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қаржы министрлігі: бизнес миграциясы байқалмайды
Қаржы министрлігі депутаттардың ең төменгі жалақыны көтеру туралы ұсынысына жауап берді
Жұманғарин Қазақстанда ең төменгі жалақыны көтеру мәселесіне қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: