Елімізде бизнес көлемі өсіп жатыр – министрлік дерегі
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин 2026 жылғы 14 сәуірде Үкіметтегі брифингте Қазақстандағы шағын және орта бизнес саны бойынша өзекті статистиканы ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Азамат Әмрин мониторинг нәтижелерін жария етті.
"Өткен жыл мен 2026 жылдың бірінші тоқсанының динамикасына қарасақ, шағын және орта бизнес бойынша негізгі көрсеткіштердің тұрақты өсімін байқап отырмыз. Бір тоқсанда жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар саны 19,6 мыңға артты. Оның ішінде құрылымына қарасақ, орта кәсіпорындар да, шағын кәсіпорындар да өсіп келеді", – деді ол.
Сондай-ақ ол бизнестен түсетін түсімдердің де артқанын атап өтті.
"Біз өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда шамамен төрттен біріне көп салық жинап отырмыз. Чектер саны да артты, сонымен қатар олардың сомасы да көбейді", – деп түйіндеді вице-министр.
Оны Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов қолдады.
"Кассалық тәртіп жақсарды. 2026 жылдың бірінші тоқсанында чектер саны 885 млн болды, ал өткен жылдың осы кезеңінде 728 млн чек болған. Яғни 156 млн чекке артық. Сомасына келсек, 1 трлн 368 млрд теңгеге өсім байқалады. Қолма-қол есеп айырысуға жаппай көшу жоқ. Фискалдық чек берілмей есеп айырысу жүргізілмейді. Біз бизнестің көлеңкеге кетуін байқап отырған жоқпыз", – деп сендірді Біржанов.
