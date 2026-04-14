#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Қаржы

Елімізде бизнес көлемі өсіп жатыр – министрлік дерегі

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 14:29 Фото: pixabay
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин 2026 жылғы 14 сәуірде Үкіметтегі брифингте Қазақстандағы шағын және орта бизнес саны бойынша өзекті статистиканы ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Азамат Әмрин мониторинг нәтижелерін жария етті.

"Өткен жыл мен 2026 жылдың бірінші тоқсанының динамикасына қарасақ, шағын және орта бизнес бойынша негізгі көрсеткіштердің тұрақты өсімін байқап отырмыз. Бір тоқсанда жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар саны 19,6 мыңға артты. Оның ішінде құрылымына қарасақ, орта кәсіпорындар да, шағын кәсіпорындар да өсіп келеді", – деді ол.

Сондай-ақ ол бизнестен түсетін түсімдердің де артқанын атап өтті.

"Біз өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда шамамен төрттен біріне көп салық жинап отырмыз. Чектер саны да артты, сонымен қатар олардың сомасы да көбейді", – деп түйіндеді вице-министр.

Оны Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов қолдады.

"Кассалық тәртіп жақсарды. 2026 жылдың бірінші тоқсанында чектер саны 885 млн болды, ал өткен жылдың осы кезеңінде 728 млн чек болған. Яғни 156 млн чекке артық. Сомасына келсек, 1 трлн 368 млрд теңгеге өсім байқалады. Қолма-қол есеп айырысуға жаппай көшу жоқ. Фискалдық чек берілмей есеп айырысу жүргізілмейді. Біз бизнестің көлеңкеге кетуін байқап отырған жоқпыз", – деп сендірді Біржанов.

Бұған дейін қандай аударымдарды салық органдары бақылауға алатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге дейін көтеру жоспарлануда
Бизнес өкілдері өздері ҚҚС төлеу құқығын сұрап отыр – Ұлттық экономика вице-министрі
Азамат Әмрин ұлттық экономика бірінші вице-министрі болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: