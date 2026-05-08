Жұманғарин газ бағасының көтерілгенін мәлімдеді
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 8 мамырда Үкіметтегі брифингте газдың көтерме бағасын неге көтеру қажет екенін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Жұманғариннің айтуынша, Қазақстанда газдың көтерме бағасын арттыру жоспарланып отыр.
"Неге? Себебі қазіргі таңда бізде расталған газ қорлары бойынша жағдай аса жақсы емес. Мұндай көтерме бағалар кезінде жеке компаниялар газ өндіруге бармайды, өйткені ол оларға тиімсіз. Сондықтан біз қазір газ қоры игеру деңгейі жоғары елдердің қатарына кірмейміз. Баға – инвесторлар үшін негізгі ынталандыру және тартымды шарт. Сол себепті біз бұл салаға инвестиция тарту үшін газдың көтерме бағасын тағы да көтеруге мәжбүр боламыз", – деді ол.
Министрдің айтуынша, егер баға көтерілмесе, газдың қымбаттауы басқа себептермен де жүруі мүмкін, өйткені Қазақстанға импорт көлемін арттыруға тура келеді.
"Бізге газ жеткізетін басқа елдер біздің әлеуметтік саясатымызды ескермейді. Сондықтан халықты қолжетімді шарттармен газбен қамтамасыз ету үшін, оны жер қойнауынан өндіріп, жеткізу керек. Ал ол үшін қазір көтерме бағаны көтеру қажет", – деп толықтырды Жұманғарин.
