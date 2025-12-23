Үкімет әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасының өспейтінін мәлімдеді
Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 23 желтоқсанда Үкіметтегі брифингте еліміздегі әлеуметтік маңызы бар өнімдердің нарықтағы жағдайына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің айтуынша, үкімет әлеуметтік нарықтарды мұқият бақылап отыр.
"Инфляцияның өсуі халықтың нақты кірістерінің төмендеуімен байланысты. Қазіргі уақытта бағаның өсуі қоғамда өте сезімтал қабылданатындықтан, біз осы саланы қатаңырақ реттеуге шешім қабылдадық", – деді Жұманғарин.
Сонымен қатар, ол әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізімі уақытша кеңейтілетінін еске салды.
"Бұл нарықты сенімдірек реттеуге мүмкіндік береді. Бес аптаның ішінде әлеуметтік маңызы бар тауарлар индексі нөлге тең болып отыр. Сауда үстемесін шектеу және әкімшілік реттеу мүмкіндігі осы саланы сенімді бақылауға алуға мүмкіндік береді", – деп толықтырды министр.
Бұған дейін Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізімі айтарлықтай кеңейтілетіні хабарланған болатын.
