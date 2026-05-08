Алматыда қауіпті дрифт жасаған жүргізушілер ұсталды
Сурет: polisia.kz
Алматыда алдыңғы демалыс күндері полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған екі жүргізушіні анықтап, оларды жауапкершілікке тартты, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Полиция мұндай заң бұзушылықтар назардан тыс қалмайтынын атап өтті. Агрессивті жүргізудің әрбір фактісі құқықтық баға алып, кінәлі тұлғалар заң аясында толық жауапкершілікке тартылады.
Сонымен қатар құқық бұзушылықтарды кешенді түрде тіркеуге ерекше көңіл бөлініп жатыр. Бір құқық бұзушыға бірнеше әкімшілік хаттама толтырылып, бұл жауапкершілік деңгейін арттырып, жазаның бұлтартпау принципін қамтамасыз етеді.
"Біз мұндай фактілерге қатаң түрде әрекет етіп, барлық анықталған құқық бұзушылықтар бойынша жауапкершілікке тартамыз. Қоғамдық жолдарда ‘шеберлікті’ көрсету әрекеттері міндетті түрде заң алдында жауап берумен аяқталатынын түсіну маңызды. Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жалғасады", - деді Алматы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Әбдінұр Тасыбаев.
Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және өз өмірі мен айналасындағылардың қауіпсіздігіне қауіп төндірмеуге үндеді.
