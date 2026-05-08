Қоғам

Тоқаев Адам құқықтары жөніндегі комиссия құрамын жаңарту туралы жарлыққа қол қойды

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 20:09 Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Адам құқықтары жөніндегі комиссия құрамын жаңарту туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 19 наурыздағы № 1042 "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссия туралы" Жарлығына өзгеріс енгізді.

"1. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 19 наурыздағы № 1042 Жарлығына мынадай өзгеріс енгізілсін:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның құрамы осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі", - делінген құжатта.

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Түркия арасындағы әскери транзит туралы заңға қол қойған еді.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия арасындағы стратегиялық әріптестік туралы заңға қол қойғанын хабарлағанбыз.

