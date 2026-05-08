Тоқаев Адам құқықтары жөніндегі комиссия құрамын жаңарту туралы жарлыққа қол қойды
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 19 наурыздағы № 1042 "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссия туралы" Жарлығына өзгеріс енгізді.
"1. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 19 наурыздағы № 1042 Жарлығына мынадай өзгеріс енгізілсін:
жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның құрамы осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі", - делінген құжатта.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Түркия арасындағы әскери транзит туралы заңға қол қойған еді.
Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия арасындағы стратегиялық әріптестік туралы заңға қол қойғанын хабарлағанбыз.