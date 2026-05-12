Атырауда жүріп келе жатқан көлік ішінен отшашу атқандар ұсталды - видео
Атырауда көлік ішінен отшашу атқан жастар ұсталды. Бұл туралы 2026 жылғы 11 мамырда қалалық ПД баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, жол бойында қауіпті маневр жасап, автокөлік ішінен әуеге отшашу атқан барлық тұлғалар жедел түрде анықталып, полиция бөлімшесіне жеткізілді.
"Көлік жүргізушісіне жол қозғалысы қағидаларын бұзып, қауіпті маневр жасап, авариялық жағдай тудырғаны үшін және жолаушысының көлік терезесінен денесін шығарған күйде көлік басқарғаны үшін әкімшілік хаттамалар толтырылды". Атырау қаласы ПД баспасөз қызметі
Сонымен қатар, аталған тұлғаларға қатысты ұсақ бұзақылық, елді мекендерде пиротехникалық бұйымдарды қолдану және түнгі тыныштықты бұзу деректері бойынша да әкімшілік шаралар қабылданды.
Бұзақылық дерегі бойынша жүргізуші мен жолаушы әкімшілік қамауға алынды. Автокөлік арнаулы тұраққа қойылды.
