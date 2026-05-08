Көліктің мемлекеттік нөмірін "картоннан" жасап алған жүргізуші ұсталды
Фото: Zakon.kz
Екібастұз қаласында полицейлер көлік ағынынан ерекше көзге түскен автокөлікті тоқтатты. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 8 мамырда Павлодар облысы ПД баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Белгілі болғандай, жүргізуші мемлекеттік нөмірдің көшірмесін жасатуға ақша шығармай, оны кәдімгі картон мен қара маркердің көмегімен өзі жасап алған.
Алайда "шығармашылық" заңнан құтқара алмады. Полицейлер бұл "дизайнды" бағаламады.
"Жалған мемлекеттік тіркеу нөмірін пайдаланғаны үшін жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Автокөлік арнайы айып тұрағына қойылды".
Сондай-ақ, полицейлер материалдардың сотқа жолданғаны атап өтілді.
Бұған дейін Астана – Франкфурт бағыты бойынша ұшқан Air Astana рейсі Ақтөбе қаласына мәжбүрлі қону жасағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript