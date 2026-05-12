Қоғам

Тапшы мамандықтар: Қазақстанда кімдерге жұмыс табу оңай

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 14:13 Фото: Zakon.kz
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2026 жылғы 12 мамырда елімізде қандай мамандықтар бойынша кадр тапшылығы сақталуда екенін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Enbek.kz порталының мәліметінше, 2026 жылдың басынан бері:

  • "акушер-гинеколог" мамандығы бойынша 469 бос жұмыс орнына небәрі 100 түйіндемеден келеді.
  • "Педиатр" мамандығы – 448 вакансияға 139 түйіндеме,
  • "анестезиолог-реаниматолог" бойынша 300 бос орынға 75 түйіндеме ғана тіркелген.
  • Сонымен қатар онколог, неонатолог және эндокринолог мамандарына да сұраныс жоғары.

Бұған қоса ақпараттық технологиялар саласындағы мамандарға да қажеттілік артып отыр. Атап айтқанда, қолданбалы бағдарламашылар (509 вакансия), графикалық дизайнерлер (355 бос жұмыс орны) сұранысқа ие.

Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінің деректеріне сәйкес, сұранысқа ие мамандықтар бойынша 45 мыңнан астам еңбек шарты жасалған. Оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеушілері шамамен 8 мың, акушер-гинекологтар – 4,6 мың, педиатрлар – 4,1 мың және қолданбалы бағдарламашылар – 3,5 мың еңбек шартын құрайды.

Бұл ретте, шетелдік жұмыскерлермен 55 еңбек шарты рәсімделген. Олардың басым бөлігі "автоматтандыру инженері" мамандығына тиесілі.

Салыстырмалы түрде алғанда, 2025 жылы Enbek.kz порталында сұранысқа ие мамандықтар бойынша 9 мыңнан астам бос жұмыс орны жарияланған. Медицина саласының мамандары дәстүрлі түрде жоғары сұранысқа ие болып отыр.

Жалпы, келтірілген деректер ішкі еңбек нарығы сұранысқа ие мамандықтардың басым бөлігі бойынша қажеттілікті қамтамасыз етіп отырғанын көрсетеді. Дегенмен денсаулық сақтау саласында кадр тапшылығы әлі де өзекті болып қалып отыр.

Ведомство елде білікті кадрларды тарту мақсатында шетелдік мамандарды жұмысқа орналастырудың жеңілдетілген тәртібі қолданылатындығын атап өтті.

"Аталған тізімге сұранысқа ие 50-ден астам мамандық енгізілген. Олардың қатарында ақпараттық технологиялар, денсаулық сақтау, инженерия және креативті индустрия салаларындағы жоғары білікті мамандар бар. Тізімге енгізілген мамандықтар бойынша шетелдік жоғары білікті кадрларға Қазақстанда тұрақты тұруға рұқсат алу мүмкіндігі беріледі. Бұл тетік басым бағыттарға қажетті мамандарды тартуды көздейді".ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бұған дейін әскери қызметшілерге тұрғын үй өтемақысын төлеу ережелері өзгергендігін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Ауыл шаруашылығы министрлігінде майлы және мал азықтық дақылдарға басымдық берілуде
Қазір Қазақстанда қандай мамандық бойынша жұмыс табу оңай
Қазақстанда жұмыс беруші қандай сақтандыруды рәсімдеуге міндетті
Арман Царукян заплатит крупную сумму за поражение Хамзата Чимаева
Казахстанский боксёр победил корейца и претендует на "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
Олимпийский чемпион из Узбекистана узнал неприятную новость после допингового скандала
Легионер клуба КПЛ может перейти в легендарную сербскую команду
