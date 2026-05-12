Атырау облысындағы отбасының қазасы: соттың қашан басталатыны белгілі болды
Мәліметке сәйкес, іс Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер сотында ашық форматта қаралады.
Сот отырысына судья Зарема Хамидуллина төрағалық етеді. Ол бұған дейін бірнеше резонанс тудырған қылмыстық істер бойынша өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған. Атап айтқанда, судья Яна Легкодимованы өлтіру ісі, NCOC компаниясы менеджерінің өлімі, сондай-ақ Құлсарыдағы педофилге қатысты іс бойынша үкім шығарған. Оның шығарған үкімдерінің ешқайсысы, соның ішінде төрт өмір бойғы жаза да, жоғары тұрған соттар тарапынан өзгертілмеген немесе күшін жоймаған.
Еске салсақ, жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен отбасы туралы туыстары полицияға тек екі айдан кейін хабарлаған. Ресми іздестіру шаралары 2025 жылғы 25 желтоқсанда басталды. 2026 жылғы 6 қаңтарда ерлі-зайыптының денесі Жангелдин ауылындағы өз сарайынан табылды.
Қылмыс жасады деген күдікпен Махамбет ауданының 29 жастағы тұрғыны Сұлтан Сәрсемәлиевке хлықаралық іздеуге жарияланды. 13 қаңтарда күдіктімен бірге оның жұбайы – қаза тапқан отбасының кенже қызы, 30 жастағы Ақбаян Мұқанғалиева да іздеу салынды. Әйелдің іс бойынша хабар-ошарсыз кеткен тұлға ретінде қарастырылып отырғаны нақтыланды.
24 ақпанда ІІМ өкілдері Индонезияда Атырау облысындағы отбасы өліміне күдікті қазақстандықтың ұсталғанын мәлімдеді. Ал 25 ақпанда қаза тапқандардың қызы да күдікті деп танылғаны белгілі болды.
9 наурызда Индонезия аумағында ұсталған Сұлтан Сәрсемәлиев пен Ақбаян Мұқанғалиева Атырауға жеткізілді. Тергеу барысында Сәрсемәлиев қаза тапқан ерлі-зайыптының балалары – Наурыз бен Мирамгүлді өлтіргенін мойындады. Балалардың денесі Атырау маңындағы Геолог ықшамауданында, күдікті жұбайымен бірге жалдап тұрған үйдің ауласынан табылған.