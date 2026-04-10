Атырау облысындағы отбасының өлімі: жаңа деректер белгілі болды
Сурет: YouTube/mvdkontent
Атырау облысының прокуратурасы Жангелдин ауылында болған отбасының өліміне қатысты тергеудің жаңа деректерін хабарлады, деп жазады Zakon.kz тілшісі.
Қадағалаушы органның мәліметінше, күдікті Сұлтан Сәрсемәлиевке кешенді сот-психологиялық және сот-психиатриялық сараптама тағайындалған. Қазіргі уақытта оның қорытындысы әлі белгілі болған жоқ.
Сонымен қатар оның жұбайы Ақбаян Мұқанғалиева Алматыдағы сот сараптамасы институтына стационарлық кешенді сот-психологиялық сараптамадан өту үшін жіберілген. Мамандардың қорытындысы әзірше дайын емес.
"Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бұл кезеңінде Мұқанғалиеваның әрекеттеріне құқықтық баға берілген жоқ, сондай-ақ оған қатысты бұлтартпау шарасы қолданылған жоқ. Тергеудің өзге де деректері Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді", – деп атап өтті прокуратура.
Сонымен бірге қадағалаушы орган істің барлық мән-жайы анықталып, тағайындалған сараптама нәтижелері алынғаннан кейін күдіктілердің әрекеттеріне түпкілікті құқықтық баға берілетінін мәлімдеді.
