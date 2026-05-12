Қоғам

Экология министрлігі құрғақшылық қаупі жоғары өңірлерді атады

Фото: pixabay
2026 жылғы 12 мамырда өткен Үкімет отырысында Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Қазақстандағы жазғы ауа райы болжамына тоқталып, құрғақшылық қаупі бар өңірлер туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, көктемгі дала жұмыстары кезеңінде топырақтағы ылғал қоры жалпы алғанда қолайлы деңгейде. Алайда жекелеген аудандарда ылғал тапшылығы туындауы мүмкін.

"Ақтөбе облысының Шалқар ауданы мен Жамбыл облысының Қордай ауданындағы жайылымдық алқаптарда құрғақшылықтың қалыптасу қаупі бар", – деді Ерлан Нысанбаев.

Оның айтуынша, маусым айында еліміздің астық егілетін өңірлерінің басым бөлігінде жауын-шашын мөлшері қалыпты деңгейде болады.

Сонымен қатар жауын-шашын тапшылығы елдің орталық және оңтүстік-батыс өңірлерінде байқалуы ықтимал. Атап айтқанда, Ұлытау облысында, Ақтөбе облысында, Қостанай облысының оңтүстік бөлігінде, Түркістан облысының солтүстігінде және Батыс Қазақстан облысының оңтүстік-шығысында жауын-шашын аз түсуі мүмкін.

Бұған дейін Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов 2026 жылы Қазақстанда қандай ауыл шаруашылығы дақылдары өсірілетінін мәлімдеген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақстанның су басу қаупі жоғары аймақтары аталды
11:15, 11 наурыз 2025
Экология министрлігі дала өрттеріне байланысты қазақстандықтарға жүгінді
16:56, 15 сәуір 2025
Экология министрлігі ақбөкен етін сатып алу қаншалықты қауіпсіз екенін түсіндірді
15:59, 31 шілде 2025
Арман Царукян заплатит крупную сумму за поражение Хамзата Чимаева
15:31, Бүгін
Казахстанский боксёр победил корейца и претендует на "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
15:02, Бүгін
Олимпийский чемпион из Узбекистана узнал неприятную новость после допингового скандала
14:44, Бүгін
Легионер клуба КПЛ может перейти в легендарную сербскую команду
14:40, Бүгін
