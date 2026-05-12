#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
463.91
544.63
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
463.91
544.63
6.26
Қоғам

Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты: тергеу аяқталды

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 17:24 Фото: Zakon.kz
Алматыдағы үш адамның өліміне себеп болған қайғылы жол апаты бойынша тергеу аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы полиция департаментінің хабарлауынша, адам өлімімен аяқталған жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті сот санкциясымен қамауға алынды.

"Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды. Қылмыстық процеске қатысушылар іс материалдарымен қылмыстық-процестік заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес танысып жатыр", – делінген хабарламада.

Танысу рәсімдері аяқталғаннан кейін қылмыстық іс тиісті соттың қарауына жолданатын болады.

Еске салайық, 2026 жылғы 21 наурызда Алматыда болған жантүршігерлік жол апаты салдарынан үш адам қаза тапқан еді. Мас күйде болған Zeekr жүргізушісі Әл-Фараби даңғылында қарсы бағытқа шығып кетіп, Mercedes автокөлігімен соқтығысқан. Салдарынан екінші көліктің жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Алдын ала мәліметтер бойынша, апатқа себеп болған жүргізуші жол үстінде жарысқа қатысқан болуы мүмкін.

Бұған дейін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов 2026 жылғы 30 сәуірде Сенат кулуарында Алматы қаласындағы әл-Фараби даңғылында Zeekr көлігі қатысқан ірі жол-көлік оқиғасына қатысты тергеудің барысы туралы пікір білдірген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық ауыр атлеттер Мысырдағы әлем чемпионатында бес медаль жеңіп алды
17:44, Бүгін
Қазақстандық ауыр атлеттер Мысырдағы әлем чемпионатында бес медаль жеңіп алды
Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты: Zeekr жүргізушісі изоляторға қамалды
11:34, 07 сәуір 2026
Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты: Zeekr жүргізушісі изоляторға қамалды
Атырау облысында жантүршігерлік жол апатынан төрт адам қаза тапты
17:07, 26 қазан 2024
Атырау облысында жантүршігерлік жол апатынан төрт адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
22:02, Бүгін
Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Парме
21:27, Бүгін
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Парме
"Кайрат" объявил об уходе бразильского легионера
21:14, Бүгін
"Кайрат" объявил об уходе бразильского легионера
Двукратный претендент на титул UFC объяснил, что отличает Чимаева от Хабиба и Махачева
20:33, Бүгін
Двукратный претендент на титул UFC объяснил, что отличает Чимаева от Хабиба и Махачева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: