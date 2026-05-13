Қоғам

Дәрігерлер орфан ауруын кешіктірмей анықтауға ден қойып отыр

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 09:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Елімізде орфан, яғни сирек кездесетін ауруларды ерте анықтау үшін скрининг жасалады. Бұл – өмірге қауіп төндіретін, созылмалы, генетикалық сипатқа ие және мүгедектікке әкелетін дерт.

Елімізде бұл ауру 10 мыңның адамның 1-інен ғана кездеседі. 40 мыңнан астам тұрғын осы дертке шалдыққан.

Орфан аурулары негізгінен тұқым қуалайды. 80%-дан астамы генетикалық факторлардан туындайды. Сирек кездесетіндіктен, дұрыс диагноз қою біраз уақыт алуы мүмкін, деп жазады qazaqstan.tv.

Науқас толық жазылмаса да, өмір сүру сапасын жақсарту үшін арнайы дәрі-дәрмек беріледі.

Орфан ауруларының гемофилия, яғни қан ұюының бұзылуы, мукополисахаридоз, Фабри, Гоше, Помпе аурулары, жұлын бұлшық ет атрофиясы, буллезді эпидермолиз, яғни "көбелек балалар", муковисцидоз түрлері жиі кездеседі.

"Сирек кездесетін ауруларды анықтау үшін ерте және алдын ала диагностика жасаудың маңызы зор. Профилактикалық диагностикаға бүкіл әлемде таралған селективті скрининг жатады. Көбіне Фабри, мукополисахаридоз ауруына қатысты қолданылады. Ең тиімдісі – неонатологиялық скрининг. Сондай-ақ гетерозигот тасымалдаушы скринингін жасау да маңызды. Бұл балалы болуды жоспарлаған жастарда жақсы нәтиже көрсетті." Дамиля Салимбаева, генетик дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты
Жапонияда жасөспірімдер арасында ыстық желім арқылы жасалған макияж танымал бола бастады
Қазақстанда ғылыми мақсатта қанша каспий албыртын аулауды жоспарлап отыр
Бақбақты жұлғаны үшін 13 млн теңге айыппұл: сирек кездесетін өсімдікті кәдімгі бақбақтан қалай ажыратамыз
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
