#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Қоғам

Түркістанда полиция мен арнайы қызметтер күшейтілді: дайындық жұмыстары көрсетілді

Түркістанда құқық қорғау және күштік құрылымдар Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитіне дайындықты күшейтті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 11:59 Сурет: ҚР ІІМ
Түркістанда құқық қорғау және күштік құрылымдар Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитіне дайындықты күшейтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірге ҚР Ішкі істер министрлігі Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Мұрат Қабденов келіп, ауқымды гарнизондық сап түзеу шарасына қатысты.

Іс-шараға полицияның жеке құрамы, құқық қорғау және күштік органдар өкілдері, сондай-ақ ресми делегацияларды алып жүруге тартылған қызметтік көліктер қатысты.

Гарнизондық сап түзеуді Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы Арыстанғали Заппаров өткізді. Ол халықаралық іс-шараның қауіпсіз өтуі үшін жұмылдырылған күштер мен құралдардың дайындығын тексерді.

"Халықаралық саммиттің қауіпсіз әрі тыныш өтуі үшін әрқайсыңыз өз міндеттеріңізді мінсіз орындауыңыз қажет. Бұл қызметте жауапкершілік, тәртіп және заң үстемдігі ерекше маңызды", – деді ол.

Қазіргі уақытта Түркістанда қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Іс-шара өтетін орындар мен орталық көшелерде жаяу және автопатрульдер саны арттырылып, бейнебақылау жүйелері мен Жедел басқару орталығы арқылы тәулік бойы бақылау ұйымдастырылған.

Саммит алдында Түркістан жолдарында қызметтік Tesla Cybertruck көлігі байқалған. Бұл жағдайға қатысты Мемлекеттік күзет қызметі түсініктеме берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ТМҰ-ның бейресми саммитінде сөз алған Мемлекет басшысы: Біздің күш-қуатымыз – бірлікте
14:40, 06 шілде 2024
ТМҰ-ның бейресми саммитінде сөз алған Мемлекет басшысы: Біздің күш-қуатымыз – бірлікте
Тоқаев жұмыс сапарымен Әзербайжанға келіп жетті
10:02, 06 шілде 2024
Тоқаев жұмыс сапарымен Әзербайжанға келіп жетті
Тоқаев: Түркі халықтарының ықпалдастығын арттыра түсу – бәрімізге ортақ міндет
12:18, 03 қараша 2023
Тоқаев: Түркі халықтарының ықпалдастығын арттыра түсу – бәрімізге ортақ міндет
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
14:55, Бүгін
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
14:23, Бүгін
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
14:21, Бүгін
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
14:03, Бүгін
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: