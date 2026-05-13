#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Қоғам

Қазақстанда сайлау заңнамасы өзгереді: Мәжіліс түзетулерді мақұлдады

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 14:13 Фото: Zakon.kz
Мәжіліс депутаттары 2026 жылғы 13 мамырда сайлау жүйесін жетілдіруге бағытталған заңнамалық түзетулерді бірінші оқылымда мақұлдады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің айтуынша, бұған дейін Парламент палаталарының бірлескен отырысында "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Конституциялық заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі заң жобасы бірінші оқылымда қабылданған.

"Негізгі өзгерістер: сайлау рәсімдерінің ашықтығын арттыру; сайлау қорларынан тыс қаржыландыруға тыйым салу; әкім лауазымына үміткерлер арасында дауыстар тең түскен жағдайда қайта дауыс беру тәртібін енгізу; бір адамның бір уақытта мәслихат депутаты және әкім лауазымына кандидат болуына тыйым салу; сайлау комиссиялары мүшелеріне қойылатын талаптарды күшейту және олардың жауапкершілігін арттыру; сенімді өкілдердің мәртебесін нақтылау; сайлау комиссиясы мүшелерінің өкілеттігін уақытша тоқтату тәртібін реттеу; жаңадан құрылған немесе қайта ұйымдастырылған әкімшілік-аумақтық бірліктердегі сайлау комиссиялары мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау",- деді ол.

Жұманғарин сондай-ақ аталған Конституциялық заң нормаларын іске асыруға бағытталған ілеспе заң жобаларына да тоқталды.

"Онлайн-платформаларды пайдалану тәртібін реттейтін және барлық кандидаттарға тең жағдай жасайтын нормалар енгізіледі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес, онлайн-платформаларда үгіт материалдарын орналастырудан бас тартқаны немесе кандидаттарға тең жағдай жасамағаны үшін: жеке тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш (АЕК), заңды тұлғаларға 50 АЕК көлемінде әкімшілік жауапкершілік қарастырылған". Серік Жұманғарин

Сондай-ақ сайлау қорларынан тыс қандай да бір материалдық көмек алуға тыйым салынады. Тек кандидаттардың немесе саяси партиялардың сайлау қорларынан қаржыландыруға ғана рұқсат етіледі.

Сайлау қорынан тыс қаржылық немесе өзге де материалдық көмек алғаны үшін: жеке тұлғаларға 25 АЕК, заңды тұлғаларға 55 АЕК мөлшерінде әкімшілік жауапкершілік белгіленеді.

Бұдан бөлек, қолданыстағы Конституциялық заңнама қаржыландыру ережелерін бұзған жағдайда кандидаттың немесе партиялық тізімнің тіркелуін тоқтату түріндегі конституциялық жауапкершілікті де қарастырады. Бұл сайлау науқандарын жасырын және бақылаусыз қаржыландырудың алдын алуға бағытталған.

Сонымен қатар кандидаттың үгіт жұмысына бөлінген мемлекеттік бюджет қаражатын пайдалану тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік күшейтіледі. Бұл бұзушылықтар үшін айыппұл мөлшері 5-тен 25 АЕК-ке дейін ұлғайтылған. Бұл бюджет қаражатын мақсатты әрі ашық пайдалануға ықпал етеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Көкшетаудағы адам өліміне әкелген жол апаты: көлік иесіне қандай жаза қаупі бар
15:05, Бүгін
Көкшетаудағы адам өліміне әкелген жол апаты: көлік иесіне қандай жаза қаупі бар
Мәжіліс резервтегі қызмет мәселелері бойынша заңнамаға енгізілген түзетулерді мақұлдады
15:26, 22 қаңтар 2025
Мәжіліс резервтегі қызмет мәселелері бойынша заңнамаға енгізілген түзетулерді мақұлдады
Қазақстанда Ұлттық археологиялық қызмет құрылады – Мәжіліс заң жобасын мақұлдады
13:31, 29 қазан 2025
Қазақстанда Ұлттық археологиялық қызмет құрылады – Мәжіліс заң жобасын мақұлдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
14:55, Бүгін
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
14:23, Бүгін
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
14:21, Бүгін
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
14:03, Бүгін
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: