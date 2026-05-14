#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.63
547.69
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.63
547.69
6.36
Қоғам

Қазақстан мен Түркия екі ел арасындағы сауда-саттықты әртараптандырмақ

Қазақстан мен Түркия екі ел арасындағы сауда-саттықты әртараптандырмақ , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 14:24 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайип Ердоған Қазақстан – Түркия Жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің алтыншы отырысын өткізді. Онда тараптар сауда-экономикалық ықпалдастықты тереңдету мәселесін талқылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, өткен жылдың қорытындысы бойынша тауар айналымы 8,8 пайызға өсіп, 5,4 миллиард доллардан асқан.

Қасым-Жомарт Тоқаев сауда-саттықты әрі қарай жандандыруға қолайлы жағдай жасап, алыс-берісті әртараптандырудың маңызына тоқталды.

Президенттің айтуынша, Қазақстан Түркияға қазірдің өзінде 34 тауар түрі бойынша экспорт көлемін ұлғайта алады. Оның жалпы құны – 630 миллион доллардан асады.

Бұл ретте Мемлекет басшысы екі елдің қаржы орталықтары мен цифрлық сауда платформалары арасындағы серіктестіктің, сондай-ақ бүгін Астанада өтіп жатқан Қазақ-түрік бизнес-форумының нәтижесі сауда-экономикалық байланыстарды одан әрі тереңдете түсетініне сенім білдірді.

Бұған дейін екі елдің президенті шағын құрамда келіссөз өткізгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мектептер мен зауыттар: Қазақстан мен Түркия ауқымды жобалар жайлы уағдаласты
14:55, Бүгін
Мектептер мен зауыттар: Қазақстан мен Түркия ауқымды жобалар жайлы уағдаласты
Тоқаев пен Ердоған Жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің алтыншы отырысын өткізді
14:15, Бүгін
Тоқаев пен Ердоған Жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің алтыншы отырысын өткізді
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қолға алынған реформалар шетелдік кәсіпкерлерге мол мүмкіндік береді
21:00, 29 шілде 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қолға алынған реформалар шетелдік кәсіпкерлерге мол мүмкіндік береді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
18:22, Бүгін
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
18:02, Бүгін
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
17:51, Бүгін
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
17:43, Бүгін
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: