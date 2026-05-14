Қоғам

Павлодар облысында әйел бес баласымен жол апатына түсті

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 19:50 Фото: primeminister.kz
Павлодар облысында анасы мен оның бес баласы жол-көлік оқиғасы салдарынан ауруханаға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар-Онлайн басылымының жазуынша, апат 13 мамыр күні Қызылорда – Павлодар тасжолының Айнакөл ауылы маңында болған. Оқиғаға жолға шыққан жылқы себеп болған.

"Оқиға туралы хабар 22:00 шамасында "103" қызметіне түсті. Оқиға орнына Апаттар медицинасы орталығының жедел әрекет ету бригадасы шұғыл жетті. Дәрігерлер алты зардап шегушіні – әйел адам мен 2 жастан 12 жасқа дейінгі бес баланы қарап шықты. Барлығына алғашқы медициналық көмек көрсетілді", – деп хабарлады ТЖД.

Тексеруден кейін балалар анасымен бірге Апаттар медицинасы орталығының трассалық медициналық-құтқару пунктінің бригадасымен облыстық балалар ауруханасына жеткізілді.

Қазір олар дәрігерлердің бақылауында болып, әрі қарай ем қабылдап жатыр.

