Павлодар облысында әйел бес баласымен жол апатына түсті
Павлодар облысында анасы мен оның бес баласы жол-көлік оқиғасы салдарынан ауруханаға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Павлодар-Онлайн басылымының жазуынша, апат 13 мамыр күні Қызылорда – Павлодар тасжолының Айнакөл ауылы маңында болған. Оқиғаға жолға шыққан жылқы себеп болған.
"Оқиға туралы хабар 22:00 шамасында "103" қызметіне түсті. Оқиға орнына Апаттар медицинасы орталығының жедел әрекет ету бригадасы шұғыл жетті. Дәрігерлер алты зардап шегушіні – әйел адам мен 2 жастан 12 жасқа дейінгі бес баланы қарап шықты. Барлығына алғашқы медициналық көмек көрсетілді", – деп хабарлады ТЖД.
Тексеруден кейін балалар анасымен бірге Апаттар медицинасы орталығының трассалық медициналық-құтқару пунктінің бригадасымен облыстық балалар ауруханасына жеткізілді.
Қазір олар дәрігерлердің бақылауында болып, әрі қарай ем қабылдап жатыр.
