Маңғыстау облысында жеңіл көлік өртеніп кетті
Маңғыстау облысында автокөліктің өртенгеніне ондаған адам куә болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Lada.kz басылымының жазуынша, өрт 2026 жылғы 13 мамыр күні болған. Оқиға туралы хабарлама сағат 21:01-де түскен. Өрт Қарақия ауданына қарасты Құрық ауылының 1-шағынауданындағы №67 үй маңында шыққан.
Оқиға орнына №7 өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері жедел жеткен. Анықталғандай, Mercedes маркалы автокөліктің мотор бөлігі өртенген.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Өрт толықтай 21:15-те сөндірілді.
