#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.63
547.69
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.63
547.69
6.36
Спорт

Алан Құрманғалиев пен Зәуреш Ақашева үстел теннисінен Түркиядағы турнирде қола жүлде иеленді

Алан Құрманғалиев пен Зәуреш Ақашева үстел теннисінен Түркиядағы турнирде қола жүлде иеленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 17:07 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық үстел теннисшілері Алан Құрманғалиев пен Зәуреш Ақашева Түркияның Ыстамбұл қаласында өткен WTT Feeder Istanbul турнирінде жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз аралас жұптық бәсекеде қола медаль жеңіп алды.

Жарыс барысында қазақстандық жұп Хакан Ышық/Өзге Йылмаз (Түркия) жұбын 3:2, Эдвард Ли/Мо Чжан (Канада) тандемін 3:0, сондай-ақ Анастасиос Риниотис/Элисавет Терпу (Грекия) жұбын 3:1 есебімен жеңді.

Алайда финал жолдамасы сарапқа салынған кездесуде Чхве Дживук/Ким Ынсо (Оңтүстік Корея) жұбына 1:3 есебімен есе жіберіп, турнирді қола медальмен аяқтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Зәуреш Ақашева үстел теннисінен Польшада өткен турнирде қола жүлдегер атанды
15:22, 15 қараша 2025
Зәуреш Ақашева үстел теннисінен Польшада өткен турнирде қола жүлдегер атанды
Үстел теннисі: Зәуреш Ақашева Болгариядағы турнирдің қола жүлдегері атанды
09:27, 25 тамыз 2025
Үстел теннисі: Зәуреш Ақашева Болгариядағы турнирдің қола жүлдегері атанды
Үстел теннисі: Алан Құрманғалиев Тунистегі турнирде қола жүлде жеңіп алды
11:02, 20 қаңтар 2025
Үстел теннисі: Алан Құрманғалиев Тунистегі турнирде қола жүлде жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
18:22, Бүгін
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
18:02, Бүгін
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
17:51, Бүгін
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
17:43, Бүгін
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: