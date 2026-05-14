Таразда Аналар кеңесінің халықаралық форумы өтті
Форумның екінші күні тәжірибе алмасу семинары және пленарлық отырыс форматында ұйымдастырылып, отбасы құндылықтары, ұлттық тәрбие және қоғамдық келісім мәселелері талқыланды.
Талбесік этноорталығында өткен республикалық семинарда өңірлік Аналар кеңестерінің жұмыстары таныстырылды. Семинарды Республикалық Аналар кеңесі төрағасының орынбасары Баян Ахатай жүргізді.
Сурет: Жамбыл облысының әкімдігі
Пленарлық отырыс Көне Тараз кешенінде жалғасып, онда Республикалық Аналар кеңесінің төрағасы Нәзипа Ыдырысқызы "Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт" жобасы аясындағы жұмыстарға тоқталды. Оның айтуынша, бүгінде республика бойынша 1755 Аналар кеңесі жұмыс істейді.
Жиында Жамбыл облысы әкімінің бірінші орынбасары Нұржан Календеров, Түркиядан келген профессор Нагехан Еке Учан, Қырғыз Республикасының өкілі Юлия Денисенко және қоғам қайраткерлері сөз сөйлеп, отбасы институты мен ұлттық бірлік мәселелерін көтерді.
Форум барысында Жамбыл облыстық Аналар кеңесінің "Барыңды бағала" жобасы таныстырылып, өңірлер арасындағы тәжірибе алмасудың маңызы айтылды.
Жиын соңында қоғамдық жұмыстарға белсенді атсалысып жүрген аналар марапатталды.
Таразда өткен халықаралық форум отбасы құндылықтарын насихаттап, тәжірибе алмасуға арналған маңызды алаңға айналды.