#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Қоғам

Президент түркі елдерінің жасанды интеллект орталықтарының желісін құруды ұсынды

Президент түркі елдерінің жасанды интеллект орталықтарының желісін құруды ұсынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 17:23 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев түркі елдерінің жасанды интеллект орталықтарының желісін құруды ұсынды. Ол білім-ғылым саласына қажетті мамандар даярлайтын оқу орталықтары мен ғылыми мекемелер керек екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің сөзінше, өзара тәжірибе алмасу, бірлесіп кадрлар даярлау және озық технологияларды енгізу өте маңызды. Сондықтан ол Түркі елдерінің жасанды интеллект орталықтарының желісін құруды ұсынды.

"Біз Қазақстанда жаңа форматтағы технологиялық оқу орны – Жасанды интеллект университетін ашуды жоспарлап отырмыз. Жоғары оқу орнында түркі мемлекеттерінің азаматтарын оқыту үшін арнайы гранттар бөлуге дайынбыз. Бағдарламалау, жасанды интеллект және озық цифрлық технология салалары бойынша түркі елдерінің жастары арасында жыл сайын ғылыми-технологиялық олимпиада ұйымдастырған жөн деп санаймыз. Бұл бастамаларды жүзеге асыру үшін Түркі инвестициялық қоры тарапынан қаржылай көмек көрсетуге болар еді", - деді ол.

Тоқаевтың сөзінше, биыл Қор нақты жобалар бойынша жұмыс істеу тәсіліне көшті. Жарғылық капиталы 600 миллион долларға жетті. Оны ұлғайтуға болады.


"Бұл – айрықша мәні бар стратегиялық ресурс. Сол себепті Қор барлық стартапқа қолдау көрсетіп, инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға белсене атсалысады деп сенеміз. Қор толыққанды қызмет көрсетуге тиіс. Мүше мемлекеттерді осы міндетті жедел жүзеге асыруға шақырамын", - деді ол.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Түркі тілдеріне ортақ терминологиялық негіз қалыптастыру қажет" - Тоқаев
17:36, Бүгін
"Түркі тілдеріне ортақ терминологиялық негіз қалыптастыру қажет" - Тоқаев
Тоқаев елімізде жасанды интеллект саласын дамытуға қатысты ойымен бөлісті
18:40, 11 желтоқсан 2024
Тоқаев елімізде жасанды интеллект саласын дамытуға қатысты ойымен бөлісті
Президент жасанды интеллектінің көмегімен "Үлкен тілдік түркі моделін" әзірлеуді ұсынды
14:47, 06 шілде 2024
Президент жасанды интеллектінің көмегімен "Үлкен тілдік түркі моделін" әзірлеуді ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
18:11, Бүгін
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
17:54, Бүгін
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
17:37, Бүгін
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
17:28, Бүгін
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: