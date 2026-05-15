Қоғам

"Түркі тілдеріне ортақ терминологиялық негіз қалыптастыру қажет" - Тоқаев

&quot;Түркі тілдеріне ортақ терминологиялық негіз қалыптастыру қажет&quot; - Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 17:36 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев түркі тілдеріне ортақ терминологиялық негіз қалыптастыру туралы ұсыныс айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Келесі маңызды мәселе. Технологиялық даму және гуманитарлық ықпалдастық дәуірінде түркі тілдеріне ортақ терминологиялық негіз қалыптастыру қажет", - деді Тоқаев.

Мемлекет басшысы жақында Түркі Академиясы ағылшын, орыс және түркі тілдерінде сегіз томдық терминологиялық сөздікті жарыққа шығарғанын еске салды.

"Бұл жұмыс терминдерді бір ізге келтіруге және ортақ ғылым кеңістігін нығайтуға ықпал етпек. Осы орайда Кеңеске мүше елдердің тиісті мекемелерінің өкілдері, ғылыми сарапшылары кіретін Мемлекетаралық терминологиялық комиссия құруды ұсынамын", - деді ол.
Айдос Қали
16 мамырдан бастап Алматыда үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
Түркі әлемі ортақ әліпбиі комиссиясының отырысында түркі тілдерінің әліпби үлгісі мақұлданды
Тоқаев: Түркі халықтарының ықпалдастығын арттыра түсу – бәрімізге ортақ міндет
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
