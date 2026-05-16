"Үсік жүреді". Еліміз бойынша 17 мамырға арналған ауа райы болжамы
Болжамға сәйкес, жексенбіде Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы қалыптасады.
"Тек батыста, оңтүстік-батыста, солтүстік-шығыста, еліміздің оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты найзағай ойнап, жаңбыр жауады, күндіз оңтүстік-батыста нөсер жаңбыр жауады, шығыста жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады". "Қазгидромет" РМК
Республика бойынша сипат алатын ортақ табиғи құбылыстарға желдің екпін алуы, оңтүстікте, батыста және оңтүстік-батыста шаңды дауылдың тұруы, сондай-ақ солтүстікте, шығыста, оңтүстік-батыста түнде және таңертең тұманның болуы жатқызылады.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, сондай-ақ Абай облысының батысында үсік жүретіні, топырақ беті қатып, 2 градус суық болатыны болжанады.
Атырау облысының солтүстік-батысында, Маңғыстау өңірінің солтүстік-шығысында, Қостанай облысының орталығында, Павлодар өңірінің батысында, шығысында, оңтүстігінде, Қызылорда облысының солтүстігінде, Түркістан, Қарағанды облыстарының батысында, солтүстігінде, Жамбыл, Алматы облыстарының батысында, Шығыс Қазақстан облысының орталығында, Ақмола, Ұлытау облыстарының оңтүстігінде, Абай облысының шығысында, Атырау облысының оңтүстігінде, Ақмола облысының солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады;
Қызылорда өңірінде, Ақтөбе, Қарағанды облыстарының оңтүстігінде, Жетісу облысының оңтүстік-шығысында, Павлодар облысы мен Ұлытау облыстарының шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер Алматыға жаңбырлы күндер қайта оралатынын ескерткен.