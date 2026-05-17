#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Қоғам

Самарқан су қоймасында құтқарушылар қайығы аударылып, суға түсіп кеткен ер адамды аман алып қалды

Самарқан су қоймасында құтқарушылар қайығы аударылып, суға түсіп кеткен ер адамды аман алып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.05.2026 12:56 Сурет: видео скрині
ТЖМ қызметкерлері Самарқан су қоймасында ер адамды құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін Қарағанды облысының 112 пультіне Теміртау қаласында, Песчаная коса ауданында ер адамның қайықпен аударылып, суға түсіп кеткені туралы хабарлама келіп түсті.

Құтқарушылар оқиға орнына жедел жетіп, ер адамды судан шығарып, әрі қарай медициналық тексеру үшін жедел жәрдем бригадасына тапсырды.

ТЖМ су айдындарына шығар алдында қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды ескертеді:

  • ауа райы болжамын алдын ала тексеріңіз;
  • құтқару кеудешесін киіңіз;
  • техникалық жарамды қайықтарды ғана пайдаланыңыз;
  • қатты жел кезінде суға шықпаңыз.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қапшағай су қоймасында мұз жарылып, балықшы суға түсіп кетті
16:32, 24 қаңтар 2026
Қапшағай су қоймасында мұз жарылып, балықшы суға түсіп кетті
Қарағандылық құтқарушылар 2 адамды өрттен аман алып қалды
23:00, 12 қыркүйек 2025
Қарағандылық құтқарушылар 2 адамды өрттен аман алып қалды
Қарағанды ​​облысында балықшылар су қоймасында тұрып қалды
18:46, 21 қаңтар 2025
Қарағанды ​​облысында балықшылар су қоймасында тұрып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпион мира установил абсолютный рекорд на чемпионате Казахстана по тяжёлой атлетике
17:36, Бүгін
Чемпион мира установил абсолютный рекорд на чемпионате Казахстана по тяжёлой атлетике
Экс-россиянин поспорит за "золото" Кубка Казахстана по вольной борьбе в Алматы
17:34, Бүгін
Экс-россиянин поспорит за "золото" Кубка Казахстана по вольной борьбе в Алматы
Едыге Касымбек оспорит "золото" Кубка Казахстана по вольной борьбе в Алматы
17:08, Бүгін
Едыге Касымбек оспорит "золото" Кубка Казахстана по вольной борьбе в Алматы
В "Окжетпесе" сообщили о травме ведущего хавбека
16:57, Бүгін
В "Окжетпесе" сообщили о травме ведущего хавбека
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: