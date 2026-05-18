#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Қоғам

Негізгі ҰБТ-ның аралық қорытындылары жарияланды

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 13:14 Фото: Национальный центр тестирования
Бүгін, 2026 жылғы 18 мамырда ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі негізгі ҰБТ бойынша аралық қорытындыны ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпарға сүйенсек, бүгінгі күні ҰБТ 41 мыңнан астам рет тапсырылды.

"Талапкерлердің 67%-ы тестілеуді қазақ тілінде, 33%-ы орыс тілінде және 103 адам ағылшын тілінде тапсырды. Бірінші аптаның қорытындысы бойынша талапкерлердің 57%-ы шекті балл жинады. Бес пән бойынша орташа балл 58 балды құрады. Ең жоғары нәтиже – 138 балл". ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқуға түсушілер үшін қолайлы жағдай жасаудың арқасында ҰБТ-ға 134 талапкер қатысқанын атап өтілді.

Ведомство талапкерлердің тест тапсырмаларының мазмұны бойынша тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде апелляцияға беру құқығы барын еске салды.

Техникалық себептер бойынша апелляция тікелей тестілеу кезінде қабылданады. Нәтижелері бар сертификаттар апелляция қарастырылғаннан кейін жеке кабинеттерде қолжетімді болады.

Министрліктің мәліметінше, ҰБТ-ны өткізудің бірінші аптасында 86 ереже бұзушылық анықталды.

  • 46 талапкер смартфондарды, смарт көзілдіріктерді, микро құлаққаптарды, шпаргалкаларды және басқа да тыйым салынған заттарды алып кірмек болғаны үшін тестілеуден шеттетілді.
  • тағы 40 адам тестілеу кезінде ережелерді бұзғаны үшін аудиториядан шығарылды, олардың нәтижелері жойылды.

Өзге адамдардың орнына кіру фактілері анықталмаған.

2026 жылғы ҰБТ аяқталғаннан кейін күнтізбелік жылдың 31 қазанына дейін бейнежазбаларға талдау жүргізіледі.

Тыйым салынған заттарды пайдалану немесе ережелерді бұзу фактілері анықталған жағдайда ҰБТ нәтижелері жойылады.

"240 мыңға жуық талапкер тестілеуге қатысуға екі мүмкіндікті есепке алғанда 446 мыңнан астам өтініш берген".ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі

Бұған дейін 1-сыныпқа құжат қабылдау мерзімдері бекітілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде мемлекеттік туды төмен түсіруге шешім қабылданды
13:39, Бүгін
Ақтөбеде мемлекеттік туды төмен түсіруге шешім қабылданды
Биылғы негізгі ҰБТ-ның аралық қорытындылары жарияланды
21:08, 09 маусым 2025
Биылғы негізгі ҰБТ-ның аралық қорытындылары жарияланды
2025 жылғы ҰБТ-ның аралық қорытындысы: қанша оқушының нәтижесі жойылды
13:41, 30 маусым 2025
2025 жылғы ҰБТ-ның аралық қорытындысы: қанша оқушының нәтижесі жойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
16:32, Бүгін
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
16:05, Бүгін
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
15:48, Бүгін
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
15:31, Бүгін
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: