1-сыныпқа құжат қабылдау мерзімдері бекітілді: өңірлер бойынша кесте жарияланды
Құжатқа сәйкес, "Білім беру ұйымдарына ведомстволық бағыныстылығына қарамастан құжат қабылдау және оқуға қабылдау" мемлекеттік қызметін көрсету жөніндегі пилоттық жоба 2026 жылғы 27 мамыр мен 31 тамыз аралығында 1-сыныпқа құжат қабылдау және оқуға қабылдау бөлігінде іске қосылады.
Бұйрықта сондай-ақ пилоттық жобаны іске асыру алгоритмі мен 1-сыныпқа құжат қабылдаудың өңірлер бойынша нақты кестесі бекітілген.
Ережеге сәйкес, мектепке дейінгі даярлық бағдарламасын меңгеріп, сол білім беру ұйымында оқуын жалғастыруды қалайтын балалар ата-анасының өтініші негізінде автоматты түрде 1-сыныпқа қабылданады.
Ал басқа мектепті таңдаған ата-аналар құжаттарды жалпы тәртіппен тапсырады.
Электронды жүйеде өтініштер саны шектен асқан жағдайда, жаңа өтініш берушілер автоматты түрде "күту бөлмесіне" жіберіледі. Онда азаматтар өз кезегін бақылай алады. Кезегі келген соң жүйе оларды өтініш рәсімдеу бетіне қайта бағыттайды.
Сонымен қатар, берілген өтінішті электронды түрде кері қайтарып алу мүмкіндігі қарастырылған.
Өңірлер бойынша құжат қабылдау мерзімі:
27 мамыр – 31 тамыз:
- Астана, Абай облысы, Жетісу облысы, Қызылорда облысы, Батыс Қазақстан облысы
10 маусым – 31 тамыз:
- Алматы, Ақмола облысы, Ақтөбе облысы, Жамбыл облысы, Шығыс Қазақстан облысы
18 маусым – 31 тамыз:
- Алматы облысы, Қостанай облысы, Павлодар облысы, Атырау облысы, Шымкент
29 маусым – 31 тамыз:
- Түркістан облысы, Маңғыстау облысы, Қарағанды облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Ұлытау облысы
Бірлескен бұйрық 2026 жылғы 26 мамырдан бастап күшіне еніп, 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.