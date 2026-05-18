Ақтөбеде мемлекеттік туды төмен түсіруге шешім қабылданды
Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 18 мамырда Ақтөбе әкімдігі маңызды мәлімдеме жасады. Белгілі болғандай, өңірдегі желдің күшеюіне байланысты мемлекеттік туды уақытша төмен түсіруге шешім қабылданған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, Ақтөбеде желдің күшеюіне байланысты 12 шағын аудандағы айналма жолда орнатылған және ҚР Тұңғыш Президенті атындағы орталық саябақта тұрған мемлекеттік ту уақытша түсірілетін болады.
"Бұл шешім қатты жел салдарынан Тудың жыртылып қалмауы үшін қабылданды. Жел басылған соң мемлекеттік ту қайтадан орнына ілінеді".Ақтөбе әкімдігі
