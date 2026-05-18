#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Қоғам

Елімізде соңғы 50 жылда жөндеу көрмеген маңызды асулардың бірі жаңартылды

Елімізде соңғы 50 жылда жөндеу көрмеген маңызды асулардың бірі жаңартылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 13:27 Сурет: gov.kz
Қазақстанда 50 жылдан кейін ескі Күйік асуына күрделі жөндеу жүргізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көлік министрлігі Күйік асуы халықаралық "Өзбекстан – Қазақстан – Қытай" көлік дәлізінің маңызды бөліктерінің бірі саналатындығын атап өтті.

Бұл бағыт Шымкент пен Тараз қалаларын байланыстырып қана қоймай, Алматы, Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарын жалғайтын негізгі көлік дәліздерінің құрамына кіреді.

Ведомство мәліметінше, күрделі жөндеу нәтижесінде 1970-жылдардан бері ауқымды жаңғырту көрмеген жол жабыны толық жаңартылды.

Сонымен қатар, жоба аясында 15 су өткізу құбыры салынғаны белгілі болды. Бұл жолдың маусымдық жауын-шашынға төзімділігін арттырып, су өткізу жүйесінің тиімділігін қамтамасыз етеді.

"Ескі Күйік асуының учаскесіндегі жүк көліктерінің орташа тәуліктік қозғалыс қарқыны 2 273 автокөлікті құрайды". ҚР Көлік министрлігі

Бұған дейін Ақтөбеде автотіркеуге қатысты қылмыстық топ ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтардың жалақысы 9 жылда қаншаға өсті
15:38, Бүгін
Қазақстандықтардың жалақысы 9 жылда қаншаға өсті
14 жылда алғаш рет Алматының Әуезов ауданындағы 23 аула жөнделеді
09:01, 27 тамыз 2024
14 жылда алғаш рет Алматының Әуезов ауданындағы 23 аула жөнделеді
Жамбыл облысында 90 шақырымға жуық жол жөндеу көрмеген
16:22, 10 тамыз 2023
Жамбыл облысында 90 шақырымға жуық жол жөндеу көрмеген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
16:32, Бүгін
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
16:05, Бүгін
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
15:48, Бүгін
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
15:31, Бүгін
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: