ҚР Ұлттық ұланы Бас қолбасшысының орынбасары тағайындалды
ҚР Ұлттық ұланы мәліметіне сүйенсек, аталмыш қызметке полковник Ернұр Жүнісов келді.
Ішкі істер министрінің тапсырмасы бойынша жаңа орынбасарды жеке құрамға ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы генерал-лейтенант Аңсаған Балтабеков таныстырды.
Құқықтық тәртіп әскерінің Бас қолбасшысы полковник Ернұр Жүнісовтің қызмет жолында жинаған мол тәжірибесін пайдалана отырып, өзіне жүктелген барлық міндеттерді лайықты орындайтынына сенім білдірді.
Ернұр Жүнісов бұған дейін құқық қорғау органдары жүйесінде басшылық лауазымдарды атқарған.
Адал қызметі үшін II дәрежелі "Айбын" орденімен, сондай-ақ бірқатар мерейтойлық және ведомстволық наградалармен марапатталған.
Бұған дейін 15 сәуірде президент "Батыс" аймақтық қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысын тағайындаған болатын.