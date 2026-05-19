Қоғам

Қазақстандық полицей зейнетке шыққан қызметтік итті өз панасына алды

Абай облысы Полиция департаментінің кинологы, полиция старшинасы Олжас Тұрсынханов тоғыз жыл бойы сенімді серігіне айналған Джон есімді қызметтік итті зейнетке шығысымен, өз үйіне алып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

8 жыл 7 айлық қызметі барысында Джон түрлі сипаттағы 160 қылмыстың ашылуына қатысып, із-түзсіз жоғалған 51 адамды табуға көмектесті. Бұл туралы өңірдегі ПД баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Кинологиялық қызмет мамандары үшін Джон әлдеқашан жай ғана қызметтік ит емес еді. Ол ізді мүлтіксіз табатын, қауіпті сезетін және тапсырманы соңына дейін орындайтын команданың толыққанды мүшесіне айналды",- делінген ақпаратта.

Дәл осы себептен 18 мамырда өткен зейнетке шығарып салу рәсімі өте әсерлі өтті.

Қызметі ресми түрде аяқталғаннан кейін Джонның кинологы серігінен айырылмай, оны үйіне алып кетуге шешім қабылдаған.

Полицейдің айтуынша, тоғыз жылға жуық бірге қызмет атқарған досын тастап кетуге оның жүрегі дауаламаған.

Қоштасу кезінде қызметтік ит жетекшісінен бір елі ажырамай, оған еркелеп жақындап, құйрығын қуана бұлғаңдатып тұрды.

"Ол қызмет аяқталғанымен, өміріндегі ең маңызды адамның жанында қалатынын сезгендей еді",- деп атап өтті полицейлер.

Бұған дейін Оңтүстік Кореяда ит етін өндіру бизнесі тоқтатылатындығын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
