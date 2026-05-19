Ауыл мәртебесі керек: Ақтөбе облысында қала тұрғындары күтпеген мәлімдеме жасады
"24KZ" дерегіне сүйенсек, іргетасы әскери бекініс ретінде қаланған Темір қаласы облыс орталығы Ақтөбемен бір жылда бой көтеріпті. Отырықшы елдің қоныстанғанына биыл 157 жыл толады. Бір жарым ғасыр бұрын елді мекенде 100-ге жуық баспана салынып, мешіт пен шіркеу, пошта мен қазақ-орыс мектебі жұмыс істеді. Көп ұзамай Қарақамыс жәрмеңкесі өтетін тоғыз жолдың торабына айналған.
Қазір елді мекенде екі балабақша мен дәрігерлік амбулатория, спорт кешені мен орман шаруашылығы, орта мектеп жұмыс істеп тұр. Алайда шалғайдағы шағын қалада маман тапшы.
"Ауылға дипломмен деген бағдарлама бар. Темір қала статусы болғандықтан сол бағдарламадан қалып қойып жатыр. Республикадан қаражат бөлінеді ғой, "Развитие регионов" деген бар. Сондай бағдарламадан қалып қойып жатыр. "Развитие малых городов" деген кезінде бағдарлама болып еді. Оған да кірмей қалдық. Себебі халық саны келмейді. Иә қаланың қатарында жоқпыз, иә ауылдың қатарында жоқпыз". Сабыржан Молдағұлов, Темір қаласының тұрғыны:
Телеарна ақпаратына сүйенсек, Темір қаласына ауыл мәртебесін алу мәселесі жергілікті тұрғындар арасында біраздан бері қызу талқыланып келеді. Тарихи атауы өзгермегенін қалайтындар да бар. Бірақ ауылдың күйбің тірлігін кешіп отырған елді мекенде қалаға тән нышан некен-саяқ. Шаһардың шаңы бұрқыраған көшелеріне асфальт биыл ғана төселеді. Көгілдір отын мен ауыз су әр үйге жеткенімен тұрғындар ауласында төрт-түлік ұстайды.
"Елді мекеннің мәртебесін өзгертудің негізгі талабының бірі – жергілікті қауымдастықтың пікірі. Яғни тұрғындардың ортақ шешімі негізге алынып, ауылды қалаға немесе қаладан ауылға өзгертіледі. Қазіргі таңда халық саны 10 мыңнан аз аудандық маңызы бар 12 қала бойынша жергілікті атқарушы биліктен Ұлттық экономика министрлігіне мұндай ұсыныс түскен жоқ". Дархан Әділбеков, ҚР ҰЭМ Өңірлік даму департаментінің басқарма басшысы:
Темір "қала" мәртебесін 1926 жылы алды. 1972 жылға дейін аудан орталығы болды. Сол кезеңде ғана халқы саны 5 мыңға жуықтаған. Кейін ел үдере көшіп, қазір тұрғын саны 2 мыңнан ғана асады.
