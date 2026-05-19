Қоғам

Президент Алтын Орданың тарихын жаңаша пайымдау керек екенін айтты

Президент Алтын Орданың тарихын жаңаша пайымдау керек екенін айтты , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 15:47 Сурет: akorda.kz
️Мемлекет басшысы Алтын Орданың тарихын тек әскери-саяси тұрғыдан бағалаудан аулақ болып, оның рөлін жаңаша пайымдау керек екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы мұндай мәлімдемені бүгін, 2026 жылғы 19 мамырда Астанада өтіп жатқан "Алтын Орда – дала өркениетінің үлгісі: тарих, археология, мәдениет, бірегейлік" атты халықаралық симпозиумда айтты.

"Әрине, мен ұсынған зерттеу бағыттарымен шектеліп қалуға болмайды. Мен сіздер секілді көне дәуірді зерттеп жүрген тарихшы-ғалым емеспін. Қазіргі таңда Алтын Орданың тарихын тек әскери-саяси тұрғыдан бағалаудан аулақ болып, оның рөлін жаңаша пайымдау керек. Бұл – осы бағыттағы ізденістердің аясын кеңейтуге септігін тигізетін бағдар ғана",- деді ол.

Сонымен қатар, Жошы Ұлысының мол зияткерлік және рухани дәстүрі, тиімді басқару институттары мен дамыған экономикасы болғаны атап өтілді.

"Осы алып өркениеттің қыр-сырын толық ашу маңызды. Бұл өткенді ғылыми тұрғыдан қайта зерделеу, сондай-ақ, Орталық Еуразия халықтарының мемлекеттілік бастауын, бірегейлігін және ортақ тарихын терең түсіну үшін қажет".Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін президент Алтын Орда тарихы көптеген іргелі зерттеулерге арқау болғаны анық екенін айтты.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
